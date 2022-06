"Morena es el brazo político del crimen organizado": Lilly Téllez contra AMLO y la 4T

Aunque afirmó que continuaría como senadora independiente, Lilly Téllez no tardó en simpatizar con el PAN y defender sus causas, tras lo cual se sumó oficialmente a las filas panistas en marzo de 2022, tras ser "destapada" como posible candidata para las elecciones de 2024.

"No podemos vivir en un narcoestado, por eso digo: Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador , y Dios te dé vida para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado, por protegerlos, por todas las vidas que esto ha costado", sentenció.

La legisladora del PAN subrayó que " no podemos vivir en un narcoestado ", por lo que también le dijo al presidente de México que ojalá "Dios le dé vida" para que pase "muchos años en la cárcel" por haber "entregado el país" a los cárteles del narcotráfico.

" Morena es el brazo político del crimen organizado en México , por eso no se debe votar por Morena (...) El pacto que tiene López Obrador con el crimen organizado está a todas vistas", dijo Lilly Téllez sobre Morena y AMLO.

Al participar en el programa "Atypical Te Ve", Lilly Téllez aseveró que " no se debe votar por Morena " en las elecciones el 5 de junio debido a que son el "brazo político del crimen organizado".

Raúl Durán Periodista

