"Morena es una desgracia", Alejandro Moreno a Loret de Mola por la reforma eléctrica

CDMX.- El Presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas calificó a Morena como "una desgracia para el país" por impulsar la reforma eléctrica planteada por Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, en el canal de Youtube Latin_Us, el líder tricolor fue cuestionado sobre la postura que tomaría su partido en el Congreso de la Unión.

El tema ha sido uno de los más comentados en la política mexicana, pues hay voces que especulan con una posible alianza del Partido Revolucionario Intitucional con el movimiento iniciado por AMLO.

Leer más: "El Cabañazo": ¿Qué pasó entre Carlos Loret de Mola y Laura G?

Alejandro Morena aseguró que el ideal de los legisladores priistas es ver por el bienestar de los mexicanos y obtener una reforme eléctrica que vea por el precio que tendrán los consumidores, que tenga competencia, impulse a las energías limpias, respete al estado de derecho, etc.

"Que haya una revisión de fondo para garantizar tarifas eléctricas más baratos para los mexicanos", concluyó el exsenador nacido en Campeche.

Uno de los puntos más duros en la entrevista llegó cuando Alito Moreno fue cuestionado por Loret de Mola: "¿Del cero al diez, qué tanto les gusta así como está (la reforma eléctrica)?

El presidente tricolor respondió tajantemente: "No puede haber un Estado que controle totalmente el sector porque quita competencia, quita tarifas. Lo que queremos es que todo lo construido para fortalecer el país esté garantizado".

¿EL PRI votará por la reforma de AMLO?

Más adelante, Loret de Mola preguntó a Moreno Cárdenas: "¿si la reforma no cambia, el PRI votará en contra?".

La respuesta del exgobernador de Campeche no fue la esperada, ya que al inicio intentó evadir el tema, pero el periodista no se lo permitió y reafirmó la pregunta. Ente ello, el funcionario de nueva cuenta dio un discurso a medias que no terminó por aclarar la situación.

"En este momento estamos más unidos que nunca", dijo sobre los miembros de su partido en la Cámara de Diputados y de senadores.

Inmediatamente después, pero aún sin dejar el tema resuelto, Alejandro Moreno afirmó que "Morena es una desgracia para el país", y que sus bancadas no votarán por una reforma eléctrica que vaya en contra de los intereses de la nación.

La postura del PRI sobre la Cuarta Transformación (4T) salió a relucir cuando confirmó a Loret de Mola que sí son oposición, pero no "a gritos y sombrerazos".

Leer más: "Muero de risa", se burla Vicente Fox de VIDEO sobre AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller

Finalmente el Presidente del PRI se comprometió a tomar la mejor decisión para México al momento de votar sobre la reforma eléctrica de AMLO, aún así, durante la entrevista quedaron temas inconclusos que podrían dar pie a noticias durante los siguientes días.