Morena es una desgracia, y no queremos eso para Sinaloa

Sinaloa.- De gira por Sinaloa para tomar protesta a Mario Zamora como el candidato del PRI a la gubernatura del estado, Alejandro Morena Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional, recordó que en esta elección estará en juego el bienestar de familias, niñas y niños, y lamentó que Morena esté resultando una desgracia para México, por lo que advirtió que ellos no quieren esto mismo para Sinaloa.

También aprovechó para describir a Mario Zamora como “un hombre comprometido, trabajador, que conoce el estado, un hombre de familia y de resultados”, por lo que dijo no tener duda que esta coalición que conforman junto al PAN y PRD ganará la gubernatura.

En entrevista para Debate, Alito Moreno sostuvo que además de los más de 21 mil cargos de elección popular que estarán en juego el próximo 6 de junio, también estará en juego el presente y el futuro del país, por lo que habló de la importancia de cuidar que la democracia se fortalezca para que los ciudadanos ejerzan su voto de forma libre y transparente.

“También estará en juego el bienestar de las familias, de niñas, niños, y el fortalecimiento de organismos autónomos”, dijo Moreno Cárdenas, al tiempo que urgió la necesidad de que el Gobierno saque las manos del proceso electoral y no dé un uso clientelar a los programas sociales.

Alito arremete contra Morena

Alejandro Moreno aseguró que los ciudadanos tienen la capacidad de entender cuando en un Gobierno no hay buenos resultados, cuando no hay crecimiento económico ni resultados en seguridad o salud.

“Hoy se mueren más de 2 mil mexicanos por día, más de un mexicano por minuto. Si bien, el Gobierno de Morena no causó la pandemia, es el responsable de atenderla, (pero) no hay medicinas. Cuándo habías visto en los Gobiernos del PRI que los padres de familia fueran a protestar porque no había medicamentos contra el cáncer para los niños, desaparecieron los programas de Prospera para las mujeres y las instancias infantiles”, lamentó.

Señaló que hoy, en dos años, el Gobierno federal acumula más de 70 mil homicidios dolosos, más de 7 mil feminicidios y cerca de 3 mil secuestros, situación que enmarca los dos peores años para México, por lo que insistió en que “Morena es una desgracia para México, y no queremos eso para Sinaloa”.

Recordó que los sinaloenses son echados para adelante, mujeres y hombres comprometidos que quieren gente con carácter, vigor y visión de futuro, “y esto representa Mario Zamora, porque es joven, talentoso, tiene vigor, tiene garra, no se deja y, porque, sin lugar a dudas, con todos los sinaloenses, van a seguir construyendo una ruta de crecimiento y de desarrollo; y cuando Mario gane la gubernatura, vamos a trabajar de la mano del Gobierno federal”.

Añadió que esta coalición que encabezan junto al PAN y PRD, quieren que le vaya bien a Sinaloa, y aseguró que se logrará con proyecto, con propuesta y con mucho respeto.

“Tenemos un Gobierno (estatal) encabezado por un priista como Quirino Ordaz, un gobernador eficiente, eficaz, con buenos resultados, de los mejores evaluados a nivel nacional aún en esta etapa de grandes desafíos y de grandes retos”, dijo, al tiempo que añadió que Quirino es un activo importante para el PRI y el triunfo de la coalición en Sinaloa.

La experiencia del 2018

El líder priista admitió que la derrota electoral sufrida por su partido en 2018 fue un mensaje claro de la ciudadanía ante un Gobierno que encabezaban y que, si bien tuvo como resultado crecimiento económico y generación de empleos, también hubo señalamientos de corrupción.

Pero refirió que, con base en esos señalamientos, esta nueva dirigencia que él encabeza ha dicho que “nadie por encima de la ley, y el partido no es abogado de nadie ni defenderá a nadie”, y que quien haya cometido un delito, tendrá que enfrentar a la justicia.

“Y te pongo un ejemplo, si un médico comete un error o un ilícito, no vamos a cerrar el IMSS; o porque un empresario esté acusado de corrupción, no vamos a decir que todos son corruptos. Creo que si hay señalamientos de personas que tienen nombre y apellido, hay que señalarlas, pero las instituciones perduran”.

Van por mayoría de las diputaciones

En torno a una proyección realista de diputaciones federales que podrían ganar este 6 de junio, Alejandro Moreno recordó que, de las 300 que estarán disponibles por la vía del voto directo, en coalición podrían ganar alrededor de 170, que sumadas a las que calculan obtener por la vía “pluri”, podrían sumar otras 90 y alcanzar alrededor de 260.

“Sería un nuevo equilibrio, pudiera ser un contrapeso del Gobierno federal y eso nos permitiría tener acceso a la reasignación de recursos para impulsar el tema de salud, de combate a la seguridad y el tema de mujeres”.

Sobre las mediciones que los colocan en desventaja en la mayoría de los 15 estados que renovarán la gubernatura, Alejandro recordó que lo mismo advertían el año pasado en Coahuila e Hidalgo, pero al final en Coahuila el PRI ganó los 16 distritos locales que estaban en juego, mientras que en Hidalgo obtuvieron la mayoría de las alcaldías.

“En 2018, Morena sacó cerca de 700 mil votos en Hidalgo y ganaron 64 municipios. Dos años después, ante los pésimos Gobiernos y la tragedia que es Morena, que están destrozando el país, sacaron solo 100 mil votos y ganaron solo seis municipios. Está claro que Morena no sabe gobernar, no da resultados”.

Perfil

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas es el presidente nacional del PRI. Nacido el 25 de abril del 1975 en Campeche, es abogado. Ha sido gobernador de Campeche, senador de la República en dos ocasiones y diputado federal. Para la elección del 6 de junio, logró concretar la alianza Va por México junto al PAN y el PRD, y juntos buscarán 219 diputaciones federales y 11 gubernaturas; dos gubernaturas las disputará en alianza con el PRD y otras dos solos: Chihuahua y Querétaro.