Morena lanza campaña de apoyo a Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina acusada de corrupción

Fernández de Kirchner sostiene que no hay pruebas en su contra y ninguno de los citados a declarar apoyó la versión de la Fiscalía, por lo que acusa una "persecución política y mediática" en su contra .

" Desde México expresamos nuestra solidaridad con @CFKArgentina ante los ataques en su contra. Ya no es el tiempo de Macri y sus amigos. Hoy toda América Latina alzará su voz para defender la democracia. Cristina no está sola , un continente entero la acompaña. #TodosConCristina", declaró Morena.

El partido fundado por el presidente AMLO advirtió que " ya no es el tiempo de Macri y sus amigos ", en alusión al expresidente argentino de derecha. El mensaje estuvo acompañado del hashtag #TodosConCristina y una imagen con la leyenda " América Latina con Cristina ".

