Morena mandará al carajo la salud de los niños: Lilly Téllez critica rechazo a vacunación para niños

"Se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también niñas y niños sanos de 12 años en adelante; ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban", explicó López-Gatell en La Mañanera de AMLO del 26 de abril.

" Otra vez morena mandará al carajo la salud de los niños . Mañana el Senado desechará mi exhorto para que se vacune a niños de entre 5 y 11 años. Dicen que la COFEPRIS no lo ha aprobado. Ignoran a la OMS porque los niños no votan", escribió Lilly Téllez contra Morena .

La panista señaló que la bancada de Morena , que tiene mayoría en el Senado, rechazará su exhorto bajo el argumento de que la COFEPRIS no la aprobó, por lo que acusó que están ignorando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.