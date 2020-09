Morena necesita un dirigente con visión de estado: Alejandro Rojas Díaz

Sinaloa.- Un dirigente que no solamente tenga una visión partidista, sino que posea la experiencia para influir e intervenir en las decisiones y en las acciones del Gobierno federal es lo que Morena necesita, aseguró el candidato a la dirigencia nacional del partido Alejandro Rojas Díaz Durán durante su visita al estado de Sinaloa, en donde sostuvo un encuentro con la militancia y con la clase política de su partido.

"Yo tengo una visión de Estado. Para ser dirigente de Morena se tiene que tener una visión de Estado, y tengo esa visión, tengo esa formación", aseguró.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista para EL DEBATE, el experredista y funcionario público se pronunció como el candidato más experimentado y completo, capaz de reconformar el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Sin aliados ni «cargada política», únicamente al lado de la militancia, así es como pretende ganar la encuesta para la dirigencia de Morena, por lo que advirtió a todos aquellos políticos morenistas locales que tienen la expectativa y el deseo de permanecer en el poder que no será él quien decida si serán nuevamente candidatos, sino la militancia, al plasmar sus preferencias en encuestas.

A diferencia de otros candidatos, Alejandro Rojas hizo una fuerte crítica a las gestiones y a las acciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en materia económica. Dijo que a diferencia de los otros candidatos, él es el más experimentado y sabe hacer política, además de ser un hombre con visión de Estado y con propuestas.

El dirigente ideal

El dirigente ideal de Morena debe ser la persona que funja como un interlocutor del Gobierno del presidente, manifestó Rojas Díaz Durán; alguien que le advierta al presidente sobre las necesidades de la población y sus tareas, y que sea como una especie de asesor que sepa identificar los errores de la Administración y también ayude a fortalecerla. Se pronunció también por un dirigente que conozca al enemigo político, PAN, PRI o PRD, con el fin de saber sus fortalezas y convertirlas en ventajas al interior de Morena.

«No sirve de nada ser matraqueo de lo que hace el Gobierno. Un dirigente de partido del Gobierno del siglo XXI tiene que ser un interlocutor y saber las tareas y las propuestas de la sociedad, porque Morena lo hace la gente que nos dio el triunfo. Yo tengo criterio propio, tengo independencia política; los otros candidatos, con todo respeto, apenas están haciendo política, apenas están conociendo México», manifestó.

De no conformarse un partido más independiente, con estructura y organizado, será muy difícil superar el reto de que Morena siga en el poder y dar continuidad y permanencia al proyecto de la Cuarta Transformación, abundó.

Aseguró que el triunfo en las elecciones del 2018 de todos los morenistas que hoy ostentan cargos públicos se lo deben a Andrés Manuel López Obrador, y que debido a sus resultados no tan favorables las elecciones del 2021 son un gran reto hoy para Morena, partido que no asegura su triunfo electoral: «Si no tenemos buenos candidatos, sobre todo a nivel local, puede ser que perdamos la mayoría en la Cámara. Un candidato local es lo que más importa a la gente. Los que están en los primeros niveles de Gobierno, si el alcalde no está haciendo las cosas bien, puede hacer que perdamos, y yo no voy a poner en riesgo a la Cuarta Transformación», dijo.

Por ello, las candidaturas serán elegidas a través de encuestas, mismas que se harán en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y serán publicadas para conocimiento de la militancia. Únicamente los que tengan el respaldo de más del 50 por ciento de los encuestados serán candidatos en la contienda electoral del 2021, advirtió al aspirante a la presidencia de Morena.

A los morenistas que han estado presentes en los eventos políticos de sus contrincantes les mandó el siguiente mensaje: «Conmigo se la van a tener que ganar. La gente tendrá que decidir, por eso traeré a la UNAM. Voy a aplicar las encuestas para que vean en qué lugar queda cada uno. Hay miles de líderes en el país que quieren servir a la gente, y muchos la están desaprovechando», dijo.

Manifestó que andar de acompañantes de un aspirante no los hace candidatos, y que además esas prácticas priistas no enaltecen ni comparten los ideales de la 4T, refiriéndose a aquellos que acompañaron a Mario Delgado en su visita al estado de Sinaloa: «Todos los políticos que andan en las cargadas dejan mucho que desear, porque no somos el PRI, somos el partido del siglo XXI, no el último del XX. Qué bueno que tienen su intención y demás, pero yo voy a aplicar encuestas. No se trata de que si es amigo, si me apoyó o no», reiteró.

De los otros candidatos

En la intención de venderse como la mejor propuesta para dirigir Morena, Alejandro Rojas advirtió que sus contrincantes no cuentan con la experiencia para dirigir el partido que hoy está en el poder. Sobre Mario Delgado, manifestó que el diputado federal es un buen legislador y «saca muy buenas cuentas y presupuestos», pero no posee la habilidad ni los principios para poder dirigir al partido en el poder. Sobre Gibrán Ramírez, dijo que es un buen joven politólogo y que espera que en un futuro pueda sumarse para coordinar a los jóvenes morenistas.

Sobre Porfirio Muñoz Ledo, reconoció su larga trayectoria y pensamiento político, pero, dada su avanzada edad, dijo que el diputado federal «ya no está para los trotes». Porfirio haría una gran labor al presidir la fundación de Morena y formando a nuevos cuadros políticos, añadió.

Crítica al presidente

Al hacer algunas observaciones sobre las gestiones que el presidente de la república ha hecho durante su Gobierno, Rojas Díaz Durán se denominó como un buen crítico, con objetivos de construir y no para demeritar.

Hizo una serie de propuesta para el mejoramiento de la economía después de la pandemia de COVID-19, las cuales consideró que Andrés Manuel López Obrador no ha impulsado, y por eso México sigue encontrándose en un estado de crisis que será difícil superar. Dichas propuestas tienen que ver con inversiones privadas en colaboración con el sector público, turismo, trabajo y recaudación.

Específicamente sobre la polémica del aeropuerto de Texcoco, Alejandro Rojas expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido bien asesorado, pues México no necesita dos aeropuertos, sino terminales en ciudades turísticas que ayuden al traslado rápido y eficaz de visitantes. Con ello se podría potenciar el número de turistas que se manejan en México, aseguró.

Militantes

El candidato sostuvo un encuentro con un grupo reducido de personas en la ciudad de Culiacán, para posteriormente dirigirse al sur del estado y hacerse presente en Mazatlán.

Al encuentro no se presentó algún actor político morenista con cargo público vigente ni diputados locales, federales o alcaldes como se observó con otro candidato.

A Rojas lo acompañó un grupo, sin presencia de jóvenes, quienes dijeron provenir también de otros estados de la república, colindantes con Sinaloa.

Entre los que asistieron con un mayor perfil público estaba el dirigente del Consejo de Unidad Ciudadana, Gabriel Campos, quien ha liderado y promovido protestas en contra de políticos morenistas y priistas.

Cuatro propuestas económicas, menos ISR y más inversión

Además de propuestas políticas, Alejandro Rojas Díaz Durán se pronunció a favor de impulsar cuatro reformas en materia económica y reestructuración del sistema de Gobierno vigente y la federación. Dijo que una vez que llegue al mando, promoverá la reducción del 20 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR) y un reacomodo del federalismo para la creación de zonas metropolitanas.

El asesor de senadores de la república dijo que tales propuestas tendrán el objetivo de rescatar a México de la crisis económica en la que está inmerso, misma que se fortaleció y creció tras el paso de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.

«Vamos a someter a consulta en foros serios con todos los sectores productivos del país una nueva reforma económica, financiera, hacendaria y fiscal para el país, para rescatarlo de la crisis económica que vive», dijo.

Primero, la reducción de un 20 por ciento del impuesto sobre la renta para atraer mayores inversiones y trabajo; después, disminuir el IVA del 10 al 10 por ciento y generalizarlos a todos los productos y servicios, expuso el candidato.

«Que todos paguemos para incluirnos a la formalidad. El 50 por ciento de la economía es informal, no recauda el Estado lo suficiente para poder invertir en escuelas, hospitales, seguridad social, que es lo importante».

Una política en la que sea el Gobierno el mayor promotor del desarrollo, propone Alejandro Rojas, quien afirma que se tiene que incentivar un programa de inversión público-privada para detonar las zonas regionales y diversificar las inversiones en todo el país.

Otra de las propuestas es que México acceda a financiamientos muy competitivos, similares a los de los países europeos y de Estados Unidos para poder impulsar el crecimiento y la creación de las microempresa.

Perfil de Alejandro Rojas Díaz Durán