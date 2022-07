Morena niega persecución política en contra de Enrique Peña Nieto

México.- El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados negó que haya una "persecución política" en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

Lo anterior luego de que se diera conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el extitular del Poder Ejecutivo Federal por presuntas "irregularidades financieras" por 26 millones de pesos.

Entrevistado por medios de comunicación, el diputado morenista Hamlet García hizo hincapie en que, lejos de una persecución en contra de Peña Nieto, la indagatoria aborda hechos y actos presuntamente cometidos por el exmandatario federal.

En este sentido, el secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja del Congreso de la Unión sostuvo que, en su momento, el exgobernador del Estado de México podrá comparecer, remarcando que si nada debe, nada debe temer tampoco.

“No hay ninguna persecución, es un tema de hechos, de actos por parte de actores públicos y existe una huella de esos movimientos; se trata de una investigación que se abre, hay garantía de audiencia y el ex presidente Peña Nieto va a poder comparecer en estos procedimientos, y si no hay nada que deber, no hay nada que temer”, apuntó.

Asimismo, reiteró que el priista podrá presentar ante las autoridades competentes los elementos de prueba que comprueben debidamente el origen de su patrimonio o las transferencias que ha recibido.

“Esta no es una sentencia, esto es apenas el inicio y él va a tener derecho a probar; así funciona un estado democrático y constitucional de derecho”, remarcó.

En tanto, la morenista Cecilia Márquez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, igualmente rechazó que se trate de una persecución política, sino sobre la investigación de un presunto delito que habría cometido el expresidente mexicano.

“No hay persecución política, es la persecución de un presunto delito en donde el fiscal tiene pruebas y deberá tomarlas para armar una carpeta de investigación y presentar el caso”, sentenció.

Tras que esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmara que existe una investigación en la FGR contra Enrique Peña Nieto por las transferencias de 26 millones de pesos que recibió en España desde México, el exjefe de Estado usó su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse sobre el particular.

"En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia", escribió Peña Nieto en la referida red social.