"Morena no quiere enjuiciar a expresidentes, quiere usar la consulta electoralmente": Lilly Téllez

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, aseguró que el partido Morena quiere usar la consulta ciudadana sobre el juicio a funcionarios gobiernos pasados con fines electorales, afirmando que los culpables de que no se enjuicie a expresidentes son los mismos militantes del partido guinda, pues la pregunta que aparece en la boleta no hace referencia a los ex jefes de Estado.

El próximo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) colocará miles de casillas a lo largo y ancho de la república mexicana en las que los ciudadanos, que así lo deseen, podrán decidir si quieren o no que el gobierno federal investigue y, en dado caso, condene a ex servidores públicos de sexenios anteriores que hayan cometido acciones en perjuicio de la ciudadanía mexicana.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Téllez arremetió contra los legisladores de la Cuarta Transformación, denunciando que, al haber elegido a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, los mexicanos decían "sí" al juicio a expresidentes, por lo que no habría duda del deseo de la ciudadanía al respecto, de ahí la inutilidad de llevar a cabo una consulta popular con este propósito.

En este sentido, reprochó a los senadores presentes qué si que era lo que necesitaban para que les quedara claro que la ciudadanía quiere que se investigue y procese a todos los ex mandatarios federales.

Lo anterior pues, en cada uno de sus curules, los morenistas exhibían los apellidos de los últimos presidentes mexicanos.

La sonorense enfatizó que Morena ya sabe lo que quieren los mexicanos, pero que no proceden a enjuiciar a los ex funcionarios federales porque les da miedo hacerlo debido a que tienen un "pacto" con Enrique Peña Nieto.

La panista buscó entre los legisladores a Martí Batres, quien había dado a conocer que interpuso una denuncia contra los expresidentes hace dos años, para reprocharle que, o bien su queja estuvo muy mal redactada, o, sus "cómplices en el gobierno son unos ineptos".

Exhibió que en la pregunta que se le hará a los ciudadanos el 1 de agosto no habla sobre procesar a los ex jefes del Ejecutivo, pues no aparece en ella siquiera el nombre de ellos, aseverando que el objetivo del partido del presidente López Obrador es utilizar el ejercicio cívico con fines electorales.

Por último, Lilly Téllez llamó "ineptos, convenencieros y serviles", dejando en claro "que se ponga el saco a quien le quede".