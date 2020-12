Morena no se decide por su candidato a gobernador de Sinaloa

Sinaloa.- Luego de tres semanas de espera, después de que los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa hicieran su registro oficial en el Comité Ejecutivo Nacional de este partido y se avisara que este miércoles se daría conocer la decisión tomada por los sinaloenses en una encuesta ciudadana sobre a quién eligieron como candidato, de último momento el partido fundando por Andrés Manuel López Obrador canceló el anuncio.

De acuerdo con los aspirantes, todo indica que la encuesta realizada no fue suficiente para aseverar cuál es la decisión de los ciudadanos, por lo que es posible que se realice otra encuesta, a la par de que el partido analiza ya la posibilidad de alianza política para su candidatura en Sinaloa con el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista o algún partido local.

¿Qué ocurrió?

Previamente, el CEN de Morena citó a los aspirantes a la candidatura a una reunión privada este miércoles a las 13:00, con el presidente nacional del partido, Mario Delgado, para posteriormente, en una conferencia de prensa, anunciar al elegido o elegida por este partido. Sin embargo, el anuncio fue aplazado hasta la primera semana de enero del 2021.

Sin haberles avisado que el anuncio del ganador de esta contienda se había cancelado, los aspirantes arribaron al CEN de Morena para la reunión con Mario Delgado. Entre los aspirantes que llegaron al encuentro se encontraban el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez; el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, la senadora Imelda Castro, la diputada federal Yadira Marcos, el exsecretario de Gobierno de Sinaloa Gerardo Vargas Landeros y el senador Rubén Rocha Moya. A su llegada, todos indicaron desconocer que el nombramiento se había cancelado. La mayoría llegó antes de la cita.

A las 13:06 horas llegó al CEN de Morena Mario Delgado, quien rápidamente entró a las instalaciones sin hacer alguna declaración. Luego de una hora de reunión, todos los aspirantes a su salida confirmaron a Debate que el nombre del candidato o candidata se dará a conocer hasta la primera semana de enero del 2021.

De acuerdo con los aspirantes, Mario Delgado les notificó que el partido buscará reforzar la decisión con otra encuesta ciudadana que realmente dé a conocer quién de todos los aspirantes es el más indicado, pues el objetivo final es que Morena gane Sinaloa en el 2021.

"Nos comunicaron que en el caso de Sinaloa se iba a posponer el anuncio y la decisión porque justamente se están revisando los resultados. Probablemente se haga otra encuesta para principios de enero, y nos comunicarán en su momento. Nos convocaron de nuevo a principios del mes de enero", dijo a Debate la senadora Imelda Castro, a su salida de la reunión.

Para la senadora, esta decisión no afecta a nadie, pues la convocatoria que se emitió tiene un margen muy amplio, prácticamente todo el mes de enero, para dar a conocer a todos sus candidatos para los diferentes estados con elecciones el próximo año: "Hay que esperar las decisiones que tome el partido, bajo el método que ha resuelto, que es la encuesta, y todo vale por Sinaloa", dijo.

Nueva encuesta

Otro de los aspirantes, el senador Rubén Rocha Moya, salió de prisa del CEN, pues ya lo esperaba su camioneta a las afueras del inmueble. En su breve declaración para este medio de comunicación, Rocha Moya confirmó que la encuesta para elegir al candidato se volverá a realizar: "Bueno, se suspendió. Nos informaron simple y llanamente que por razones técnicas de la encuesta la van a repetir, y hasta enero se nos da la definición", comentó. Al cuestionarlo sobre su sentir respecto a la posibilidad de ser el elegido, brevemente contestó: "Muy bien".

Por su parte, a su llegada, Luis Guillermo Benítez, el Químico, alcalde de Mazatlán, se dijo contento y con muchas posibilidades de ser el aspirante elegido para esta candidatura. Pese a desconocer, en ese momento, la cancelación del nombramiento, mencionó que de cualquier forma en su momento lo sabrán y lo darán a conocer.

Respecto a que en recientes días fue el anfitrión del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Mazatlán, informó que no habló con él sobre el tema de la candidatura: "No, para nada. Son temas que nosotros no tocamos. Aquí cada uno se basa en su trabajo hecho a través de los años, pero lo considero un excelente líder, lo respeto, lo admiro. Estoy seguro que él sabe (AMLO) que yo llevaría a buen puerto este proyecto", aseveró.

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien también salió apresurado de la reunión, alcanzó a declarar que el aplazamiento se debió a que no se ha concluido el registro de la información de la encuesta: "Se pospone la decisión para enero, pues no han concluido la información de la encuesta, pero hay más cosas que agregar a eso, pero para mí está muy bien eso", dijo. Al igual que sus compañeros aspirantes, declaró también sentirse seguro y bien al respecto de las posibilidades de ser el candidato de Morena a gobernador.

Alianzas políticas

La diputada Yadira Marcos, una de las mujeres que aspira a ser la primera mujer gobernadora de Sinaloa, en este caso con Morena, habló a su salida de la reunión con buen humor: "Con la novedad, compañeros, que aún no sale humo blanco de aquí de las oficinas del CEN. Hasta enero nos estarán convocando nuevamente", comentó.

Explicó que posiblemente se realice una nueva valoración, así como otra encuesta para tomar la decisión final, pues, a grandes rasgos, Mario Delgado les explicó que lo que busca el partido es garantizar que el elegido o la elegida gane Sinaloa en 2021: "Es importante poder reforzar el liderazgo que se va a nombrar, ya sea hombre o mujer, porque lo que queremos garantizar es que vamos a ganar el 2021. Entonces todavía hay tiempo", comentó.

Marcos mencionó que, durante estas próximas semanas, cada uno de los aspirantes continuará haciendo lo que le corresponde, y dio a conocer que otro punto importante que el partido está considerando es el de las alianzas políticas, sin que hasta ahora sea un hecho: "Todavía no está definido. No han firmado todavía. Hasta el momento vamos solos, pero muy posiblemente el PT, como la vez pasada, siga el PT", expuso.

Respecto de su sentir, Yadira Marcos aceptó que hay emociones encontradas, pero con la valoración de que continúa en la contienda, que tiene peso en el partido, así como el trabajo que ha realizado en los últimos años, y aclaró que no solo por ser mujer, sino porque tiene la capacidad, pues su paso por la política ha sido de retos.

Gerardo Vargas Landeros, exsecretario de Gobierno de Sinaloa y ahora aspirante en Morena, informó a su salida de la reunión que el presidente nacional del partido les pidió más tiempo para dar a conocer al candidato, pues están trabajando en las alianzas: "Salgo contento porque el presidente nos dio la oportunidad de expresarnos a cada uno de los que estuvimos presentes ahí, y nos pide él que por proceso que están trabajando en el tema de las alianzas y en el posicionamiento de los datos de todas las encuestas que se han estado haciendo, no solo de Sinaloa, sino de los otros estados que faltan, nos pidió que por favor aguantáramos al mes que entra", dijo.

Explicó que para el CEN de Morena es vital el tema de la firma de las alianzas, pues, en el caso de Sinaloa, el plazo para ello fue justamente ayer, día de esta reunión. Indicó que todos los presentes coincidieron en que la prioridad no es personal, sino del partido, y por lo cual decidieron darle el voto de confianza para que primero terminaran con el tema de las alianzas y que entonces para enero se dé a conocer al candidato.

Comentó que estas alianzas se darían con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista, pero que la decisión le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, no a ellos, como aspirantes a las candidaturas.

"También están viendo la posibilidad de los partidos locales, como es el caso de Sinaloa, pero reiteró es una circunstancia que ellos tendrán que revisar y analizar", dijo.

Finalmente, la senadora Imelda Castro también opinó sobre estas posibles alianzas, y comentó que Morena debe continuar con una política amplia de alianzas en donde haya principios, un programa común, así como los compromisos en la agenda legislativa también en común.

Todos los aspirantes se dijeron conformes con esta decisión. Aceptaron este aplazamiento y coincidieron en respetar la decisión que al final tomen los sinaloenses. Los otros estados que quedan pendientes también de dar a conocer a su candidato son San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.