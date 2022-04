"Morena no tiene los votos en la Cámara, nos eligieron para frenarlos": Alito Moreno

Alito Moreno exhibió "lo que no quiere Morena", es decir, las cifras que evidencian el cada vez menor respaldo electoral con que cuenta el presidente AMLO , pues mientras que en las elecciones de 2018 ganó con 30.1 millones de votos, en 2021 la coalición de su partido se llevó 16.7 millones de votos, y la cifra disminuyó a 15.1 millones en la consulta de revocación de mandato.

"Este discurso que trae Mario que le hicieron, que le escribieron, es un discurso retórico, es pura demagogia; esto no le interesa al pueblo de México, es mentira, es falso (...) Dijeron que habían aceptado las propuestas de la oposición; falso, no aceptaron ninguna. Están en el pasado, están viendo hacia atrás ", señaló el dirigente del PRI.

También desmintió las afirmaciones de la bancada morenista, aclarando que no aceptaron ninguna de las propuestas del PRI, PAN y PRD para hacer cambios a la reforma eléctrica previo a su votación, e incluso aseveró que Morena y el gobierno de López Obrador no tiene la mirada puesta en el futuro, sino que están aferrados al pasado.

El líder priista no dudó en calificar las palabras de Delgado como un discurso de "pura demagogia", afirmando que "es mentira" y al pueblo de México "no le interesa" la reforma eléctrica de AMLO .

Moreno Cárdenas respondió a las declaraciones de Mario Delgado , dirigente morenista, quien minutos antes había afirmado que la reforma eléctrica no fue aprobada porque actualmente hay votación libre en el Poder Legislativo, cuando en gobiernos pasados "había maletas de por medio para cambiar la voluntad de los legisladores".

"Quedó claro que Morena no tiene los votos en la Cámara. El pueblo de México en el 2021 nos dio un mandato: detener a Morena. Están destruyendo este país ", aseveró el líder del PRI sobre Morena .

México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas , resaltó que e l freno a la reforma eléctrica de AMLO evidenció que Morena no tiene los votos que necesita en la Cámara de Diputados, y el pueblo de México le ha pedido a la oposición "detener a Morena".

Raúl Durán

