Morena paga factura por no prepararse para gobernar: CUEN

Sinaloa.- Ante el panorama en las preferencias electorales que publicó EL DEBATE respecto a los partidos y personajes políticos en Sinaloa, en donde Morena registró una baja en sus porcentajes, atribuible a la polémica gestión de sus alcaldes, dirigentes de algunos partidos fueron entrevistados por este medio para opinar sobre los resultados.

Entre ellos, el dirigente de PAS y puntero en las mediciones en cuanto a conocimiento de la ciudadanía, Héctor Melesio Cuen Ojeda, consideró que la caída de Morena se debe a que sus representantes no se prepararon para gobernar.

Morena, a la baja

Héctor Melesio Cuen Ojeda, del Partido Sinaloense (PAS), piensa que este fenómeno viene a darse porque el Gobierno de Morena no ha sido eficiente: «La curva de aprendizaje de los Gobiernos de Morena ha sido muy larga, y quien paga la factura es el pueblo, el ciudadano, y en este momento no están tan contentos, no únicamente por lo que reportaron el día de hoy (6 de septiembre), sino también lo que reportaron el día de antier (5 de septiembre), si volverían a votar por los mismos Gobiernos, y bueno, la mayoría dijo que no, y esa es una factura que están pagando por no prepararse para ser Gobierno», recalcó. Además, Cuen explicó que la otra parte del fenómeno con un Partido Revolucionario Institucional (PRI) al alza en aceptación es porque dicho partido no baja la guardia para no perder el Gobierno estatal.

Para Leobardo Alcántar, dirigente del PT, es obvio que sus compañeros que ahora tienen cargos públicos no han entendido que ganaron gracias al efecto de López Obrador: «En esa dinámica vemos las tonterías que están haciendo alcaldes de la coalición en el tema, por ejemplo Culiacán y Ahome, entonces eso está restando», dijo. Añadió que dudaba de la estabilidad y del avance del PRI porque ve que «medio PRI ya está fuera de su propio partido».

Posibilidades rumbo al 2021

Leobardo Alcántar comentó que su estrategia rumbo al 2021 es seguir en coalición con Morena, y que están por revelar los nuevos liderazgos dentro del partido, quienes, sin duda, aportarán a la aceptación de la gente.

Para Héctor Melesio Cuen, quien salió alto en popularidad, en camino hacia el 2021 tienen que consolidarse en estructura, y eso es parte de su estrategia, ya que la estructura es clave para el buen funcionamiento de los partidos, y prevé que para diciembre estas estructuras sean validadas para el PAS.

Cuen Ojeda manifestó no descartar la posibilidad de contender en la candidatura del 2021; sin embargo, manifestó que también hay que darle la oportunidad a nuevos valores que surjan desde el interior del PAS, pues han trabajado mucho formando liderazgos.

Cuen se nota seguro con la manera en que han venido ejerciendo la política, de una forma especialmente cercana a la gente, y por ello cree posible posicionarse dentro de las miras de los votantes en las próximas elecciones.

Cuen piensa que el gobernador de Sinaloa debería ser una persona que tenga mucha capacidad de diálogo, de tolerancia, preparado en el sentido de la gobernanza, un estadista con visión a mediano y largo plazo, con claridad de lo que Sinaloa requiere a corto, mediano y largo plazo.

Para el dirigente estatal del PRD, Audómar Ahumada Quintero, Rubén Rocha Moya es el político en mejores condiciones de competir por una candidatura a la gubernatura en 2021, debido a que ya ha sido dos veces candidato y además su responsabilidad como senador por Morena le permite estar frecuentemente en los medios y en relación con la gente.

El dirigente del PRD mencionó que los partidos, en el caso de postular mujeres, optarían por lanzar a las más visibles y en mejores condiciones de relación con la ciudadanía, como la esposa del gobernador, Rosa Isela Fuentes de Ordaz; la senadora morenista Imelda Castro; o la diputada federal Tatiana Clouthier, aunque en este último caso recordó que deberá definir si compite por Morena o por el PAN y si participa en Sinaloa o en Nuevo León.

Ahumada Quintero adelantó que como partido están trabajando para contar con sus propias opciones, pero sin descartar las posibilidades de acuerdos con otros partidos, opciones que en los próximos días darán a conocer: «En un año más, el PRD no va a ser lo que es hoy, sino que será el PRD más todas las fuerzas que se están integrando por la vía de Futuro 21, y cuaje o no la formación de un nuevo partido, lo que va a cuajar es un nuevo frente político electoral que buscará ser muy competitivo en el 2021», finalizó.

Los últimos resultados de la encuesta publicada por EL DEBATE, donde se midió la percepción de la aceptación política que tienen los sinaloenses en cinco municipios del estado, señalan que Morena se mantiene como primera opción política; sin embargo, durante agosto bajó su puntuación en referencia a la percepción que las personas tenían hacia el partido el mes de mayo del presente año.

Por su parte, el PRI mostró señales de ir al alza en la tendencias de la población, al mejorar su puntuación en la consulta más reciente.