Morena pretende "dilapar" fondo de salud para obras presidenciales, acusa PAN

Ciudad de México.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, alertó que vienen nuevos momentos de tensión en la Cámara de Diputados en la discusión del Paquete Económico, porque la bancada de Morena “continúa con la necedad de entregar los 101 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar para obras presidenciales” de Andrés Manuel López Obrador, y con ello dilapidar las reservas acumuladas para atender las enfermedades de las familias sin seguridad social en México.

Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad, a los trabajadores del sector salud, a los pacientes de escasos recursos con enfermedades graves y a la población en general, a sumarse a la inconformidad y a los amparos jurídicos que interpondrán los miembros la bancada panista “si se consuma este atraco contra las familias mexicanas”.

Recordó que durante la discusión del dictamen de extinción de los 109 fideicomisos, los diputados de Morena “improvisaron una reserva ilegal para incluir en el listado al Fondo de Salud para el Bienestar, que no es otra cosa que el Fondo de Gastos Catastróficos, donde se acumulaba el dinero para financiar la atención médica de alta especialidad y el acceso a medicamentos, de enfermedades crónico-degenerativas, muchas de las cuales son complejas y muy costosas”.

Dijo que las y los diputados del PAN, junto con el PRI, MC y PRD, lograron evitar la consumación de esa propuesta, y por ello resultará particularmente vital la discusión del Paquete Económico 2021 para garantizar los fondos en el sector salud, tanto para seguir combatiendo la pandemia, como las diversas enfermedades que padece el pueblo mexicano.

Respecto a las reformas aprobadas para extinguir 109 fideicomisos, externó su confianza porque el Senado de la República, como Cámara revisora, “corrija este daño”.

Advirtió que en la Cámara de Diputados continuarán dando el debate para exigir que funcione correctamente el sistema de salud, ya que en lo que va de este gobierno hay constancia de la irresponsabilidad con la que han dejado de atender a la población más pobre y que no cuenta con dinero para pagar su tratamiento médico.

Señaló que entre los ejemplos de estos graves males están los cuidados intensivos neonatales, cáncer de mamá, cáncer cérvico uterino, cáncer de colón, cáncer de próstata, leucemia, linfoma, enfermedades infecto-contagiosas, trastornos quirúrgicos congénitos, hepatitis, infartos, enfermedades metabólicas, entre otras.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, en todo 2019, en el sector no hubo recursos para pagar los gastos de al menos 20 padecimientos graves para el 65% de la población que acudió a hospitales públicos, precisó.

Es una realidad: en el gobierno que dice atender a los pobres, más de la mitad de los que acudieron al sector salud por no contar con alguna prestación, tuvieron que desembolsar su dinero para atenderse; muchos más fallecieron sin haber recibido el tratamiento por la falta del financiamiento. Y que no venga a decirnos que no había fondos, porque sí los hay, pero no se ejercieron con la responsabilidad debida, agregó.