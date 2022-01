Morena prometió 10 ambulancias a Sonora y no cumplieron: Lilly Téllez se defiende al ser llamada Lady Chatarra

México.- La senadora Lilly Téllez salió en su defensa tras ser duramente atacada en redes por donar una ambulancia usada al municipio e Ures, Sonora y fuera apodada Lady Chatarra.

Lilly Téllez recordó en su cuenta de Twitter que, cuando pertenecía a Morena en Sonora, el partido se comprometió a donar 10 ambulancias a la entidad, sin embargo, no habían cumplido con la promesa.

En cambio, la ahora senadora por el PAN, aseguró que gastaron el dinero en comprar vehículos para el partido, donando sólo 5 ambulancias a Sonora.

“Morena me aseguró que me darían 10 ambulancias para Sonora. No cumplieron. Tres años después de llegar al poder solo llevaron 5 ambulancias. Y que conste que tienen el presupuesto y la obligación. Lo que sí compraron rápido fueron autos para el partido”, respondió Lilly Téllez a uno de los comentarios que la apoyaban por donar una ambulancia usada.

Asimismo, la senadora Lilly Téllez compartió diferentes publicaciones que la apoyaban por haber donado la ambulancia que consiguió en Estados Unidos, donde comparaban su acción con el supuesto sistema de salud que AMLO iba a instaurar al nivel de países como Dinamarca.

La llaman Lady Chatarra

Y es que este fin de semana Lilly Téllez fue duramente criticada luego de que se diera a conocer la donación de una ambulancia usada que la funcionaria hizo a Pueblo de Álamos, en el municipio de Ures, Sonora.

Fue la misma Lilly Téllez quien indicó que la ambulancia era “vieja” al agradecer a quienes contribuyeron a traer el vehículo desde Estados Unidos.

“Agradezco a Jeffrey Jones por habernos ayudado a conseguir esta ambulancia en los Estados Unidos; está vieja pero funciona muy bien y la equipamos con lo que señala la ley para importarla a Sonora”, escribió la sonorense.

El calificativo no pasó desapercibido por los usuarios de Twitter, quienes tundieron a la senadora por el PAN e incluso Lilly Téllez se ganó el apodo de Lady Chatarra, haciendo el término tendencia en la red social.