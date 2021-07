Morena promueve la consulta popular como "ejercicio de memoria, justicia y reparación de daños"

México.- El próximo 1 de agosto se llevará a cabo el juicio a ex presidentes, por lo que Morena ha pedio a sus gobernantes, alcaldes y demás autoridades, que apoyen para llevar votos a la consulta popular, pues de no llegar a los 37 millones de participantes, esta no será vinculatoria.

De esta manera, la dirigencia nacional de Morena pidió a los gobernadores de los estados de Veracruz, Cuitláhuac García; Puebla, Miguel Barbosa; Tabasco, Adán Augusto López; y Chiapas, Rutilio Escandón; así como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que apoyen la consulta popular tras el llamado de la oposición a no acudir a las urnas.

A pesar de que los morenistas no promueven de forma oficial la participación en la consulta popular, la dirigencia de Morena sí lo hace, a través de la organización de estructuras para impulsar a la militancia y a su vez a ciudadanos. No obstante, legisladores, alcaldes y gobernadores electos sí recurren a sus redes sociales para llamar a acudir a las urnas el 1 de agosto.

En Ciudad de México, se prevé que la participación no supere las 50 mil personas, tras los resultados electorales de junio pasado. Las expectativas no son buenas con respecto a la participación de morenistas y ciudadanos, por lo que la asistencia se estima en alrededor de 50 mil personas.

La petición fue dirigida a gobernantes, alcaldes y autoridades electas, como es el caso de Ecatepec, donde Morena obtuvo casi 275 mil votos en la jornada electoral pasada. Lo mismo que en Nezahualcóyotl, donde recibió el respaldo de 154 mil ciudadanos.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió tras las elecciones tanto con gobernadores como alcaldes y legisladores electos a quienes les pidió apoyo para la consulta sobre el juicio a los ex presidentes, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya denegado su participará.

Los morenistas promoventes impulsan que “la Consulta Popular sea un ejercicio de memoria, justicia y reparación de daños, para garantizar la no repetición de hechos y enjuiciar a los malos funcionarios que dañaron al país”.

El 1 de agosto serán instaladas 57 mil mesas de votación que el Instituto Nacional Electoral (INE), habilitará para que los ciudadanos con su identificación oficial puedan participar en dicha actividad.