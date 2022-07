Morena responde al INE: es ridículo limitar a las "corcholatas" de AMLO

"Por eso es necesaria ya la #ReformaElectoral, para que esta gente se vaya a competir. Se deberían de ir con el #PAN o con el #PRI para que les den una candidatura, pero no estar de hipócritas asumiéndose como árbitros electorales, que de árbitros no tienen nada", arremetió el líder de Morena contra el INE.

"Impugnaremos la decisión del #INE porque es verdaderamente ridículo y desproporcionado lo que están planteando . Caso contrario al silencio cómplice que guardan ante las evidencias de cómo el líder del PRI tuvo financiamiento ilícito en la campaña de 2021; de eso no dicen nada", advirtió.

"En @PartidoMorenaMx tenemos la libertad de hacer actos políticos y asambleas informativas como lo hemos hecho siempre. Si alguno de los participantes pudiera, o no, aspirar a algún cargo en el futuro, es absurdo que el @INEMexico pretenda limitar su participación desde ahora ", respondió Mario Delgado al INE.

México.- El dirigente de Morena , Mario Delgado, calificó de "ridícula y desproporcionada" la medida cautelar del INE que limita a las "corcholatas" de AMLO al ordenarles no participar en eventos como los recientes mítines en Coahuila y el Estado de México, considerados como actos anticipados de campaña.

