Morena se desmarca de dichos de Ramirez Cuellar contra AMLO y su gobierno

México.- Yeidkcol Polevnsky, secretaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de deslindó de las propuestas económicas del líder del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, tal como lo hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A través de una carta pública firmada por Yeidkcol Polevnsky y otros integrantes del CEN de Morena, rechazaron las recientes propuestas del partido para el aumento de impuestos en algunos productos y servicios de los mexicanos.

No al aumento de impuestos, no al aumento de la deuda pública, no a la suspensión de pagos al IMSS, No a la irrupción por parte del INEGI”, se lee en el documento.