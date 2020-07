Morena sentencia: va por mayoría en la Cámara de Diputados en 2021

Ciudad de México.-La militancia de Morena no debe de conformarse con la victoria electoral en las elecciones intermedias de 2021, sino que hay las intenciones de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, reveló el coordinador de la bancada de este partido político en San Lázaro, Mario Delgado.

Este domingo, los morenistas sostuvieron un encuentro virtual en donde el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro pidió a los morenistas de nuevo reorganizarse y los llamó a no conformarse con una victoria electoral porque hay "que ganar la mayoría en el 2021".

El legislador reconoció que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó un vacío muy grande en la dirigencia nacional de este instituto político, que hasta el momento nadie lo ha podido llenar, pero asegura que en Morena hay un optimismo para lograr el triunfo.

Consideró que la fórmula para detener el avance de la derecha golpista es que los morenistas se organicen y se logre una verdadera victoria mediante una revolución de conciencias.

Consideró que para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados "lo tenemos que hacer entre todos, y esa unidad debe estar basada en la honestidad, en que nos reconozcamos los unos a los otros, nos respetemos, que no descalifiquemos a uno, que no descalifiquemos a otro, que no haya trampas".

Delgado dijo que Morena debe de poner el ejemplo como partido político, porque el compromiso es regenarar la vida pública en el país.

Tal como nos enseñó nuestro Presidente, estamos para servir al pueblo de México; asumamos el reto de dar continuidad al proyecto y que la transformación dure muchos años, democraticemos a nuestro partido.

