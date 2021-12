Morena suspende derechos a Yeidckol Polevnsky, ¿qué respondió?

México.- La diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional, Yeidckol Polevnsky, rechazando la suspensión de sus derechos partidistas por un semestre, aseguró que dicha disposición no le afectará, aunque enfatizó que si dañará su nombre dentro del movimiento.

En entrevista para Milenio Televisión, la expresidenta nacional del partido guinda dio a conocer que analizará, junto a sus abogados, la decisión que tomó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de suspender sus derechos políticos, ello a fin de presentar un recursos de impugnación contra la misma.

El organismo interno de Morena resolvió sancionarla por desacato al no haberse presentado a rendir la cuentas correspondientes de su cargo como secretaria general de la fuerza política el pasado 1 de junio de 2020.

Leer más: RSP, Fuerza por México y PES pierden definitivamente registro; TEPJF ratifica acuerdo del INE

En este sentido, Polevnsky señaló que a ella la habían invitado a una reunión en pleno apogeo de la pandemia de Covid-19, recordando que en esa época se recomendaba evitar salir y reunirse. Ante ello, la politica mencionó que envió un documento diciendo que no le era posible ir, alegando que pertenece a la población "vulnerable".

"Me invitaron a una reunión, yo mandé un documento diciendo que no era posible porque yo era vulnerable y les pedí que lo pospusiéramos", precisó.

Asimismo, la legisladora morenista afirmó que no es verdad que se negara a entregar la información que le fue solicitada de parte de la dirigencia encabezada por Mario Delgado Carrillo en relación a la adquisición de inmuebles durante su gestión como secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional.

"Después hicieron esta convocatoria, pero me citan a comparecer y el presidente de Morena no tiene facultades para citar a comparecer a nadie, sólo se puede citar a comparecer un juez o un Ministerio Público, pero no un presidente de partido, me podrían invitar a una reunión", expuso Yeidckol Polevnsky, una de las fundadoras, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, del partido del oficialismo.

Leer más: Este cree que nos quedamos en la época de los montajes: se lanza AMLO contra Felipe Calderón

Sostuvo que el presidente de Morena no cuenta con las facultades para citar a comparecer a nadie, señalando que solo lo pueden hacer un juez o el Ministerio Público, por lo que aseguró que la dirigencia nacional únicamente la podían haber invitado a una reunión.