Morena tendrá influencia directa para que el INE no se extralimite: Ricardo Monreal

Ciudad de México.- Dentro del Senado de la República, el grupo parlamentario que representa el partido Morena, está barajando la posibilidad de incurrir en influencia para que el Instituto Nacional Electoral (INE) respete la legalidad y para que ningún órgano autónomo legisle.

Durante la jornada, el senador Ricardo Monreal consideró que el INE se está extralimitando en sus facultades y funciones, no ha observado el principio de legalidad en las elecciones y ha desbordado el Estado de Derecho.

En la misma perorata, calificó al organismo de "parcial" que coloca a los consejeros en una debilidad institucional por ser jueces parciales y actuar en contra de un movimiento. “El instituto ha polarizado el ambiente y genera una reacción encontrada”, agregó.

Carga con una dosis demasiado anti-AMLO, anti-Morena y anti-4T. Es evidente que están actuando con sesgo y eso me parece una mala decisión para un órgano constitucional autónomo, señaló.

Pero reviró hacia el partido al decir “cómo poder influir para que se respete el principio de legalidad y que ningún órgano autónomo, por importante que sea, legisle o extralimite sus facultades, y vulnere el estado de Derecho, generando un ambiente anti-Morena y anti 4T".

Hizo un llamado a los consejeros a que actúen de manera legal y no con sesgos ni fobias, "nos da mucha preocupación que esté ocurriendo esto".

Aseguró que no se está buscando atacar al instituto, pero se está observando que se viola el principio de la división de poderes, "ellos no pueden legislar, no pueden crear normas ni alterar el principio de las leyes. Sólo deben de aplicarlas. Creemos que se están extralimitando y se va a hacer valer ante el Tribunal Electoral y que este diga si tenemos o no razón".