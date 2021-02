Morena y PAS pactan ir en candidaturas comunes en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Los partidos Morena y Sinaloense (PAS) unieron sus fuerzas en Sinaloa para impulsar candidaturas comunes a la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales que competirán en el próximo proceso electoral del 6 de junio.

Correspondió al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acompañado del precandidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya y del líder estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, realizar el anuncio después de horas de negociaciones tras su arribo a la capital del estado.

“Hemos logrado un buen acuerdo para que se sumen a la candidatura de Rubén Rocha y, con ello, fortalezcamos nuestra posibilidad de triunfo”, consideró el morenista.

Delgado Carrillo aceptó que el PAS tiene una importante representación y existe coincidencia de que Rocha Moya debe de encabezar los proyectos de transformación de Sinaloa. Expresó que “vamos a poner por delante el interés de que haya un cambio aquí, es lo que nos ha unido, es lo que compartimos con el PAS”.

Destacó que “la convocatoria de Rocha está creciendo. Hay un gran reconocimiento de la sociedad aquí en Sinaloa a su liderazgo, a su trayectoria; sin duda, es una de las candidaturas que son simbólicas para nuestro movimiento a nivel nacional. Un hombre que ha luchado toda su vida, académico y que ha acompañado durante años al hoy presidente de México”.

El dirigente morenista exigió a los Gobiernos estatales que se comprometan a “no meter las manos en las elecciones”, como lo hará el presidente López Obrador. “Él quiere que los gobernantes hagan lo mismo, que se respete la voluntad del pueblo, que dejemos atrás historia de compra de voto, de acarreo, de desvío de recursos públicos”.

Procesos de selección

Expresó que “Morena es un instrumento de lucha por el pueblo de México y la gente toma las decisiones, por eso se determinó ir un proceso de encuestas para seleccionar a los candidatos ‘con piso parejo’ y no hay ni habrá ninguna preferencia para nadie. En Morena, nadie puede tener derechos especiales o derechos que estén por encima de los demás”.

De esta manera, recalcó que en Morena todas las candidaturas a un puesto de elección popular se ganan por encuestas y no por influyentismo ni ‘amiguismo’. Asimismo, informó que las encuestas para las diputaciones federales y locales se están llevando a cabo para elegir a los mejores perfiles y conservar la mayoría en la Cámara de Diputados.

Mario Delgado, en reunión con la dirigencia estatal del PAS / Foto: Luis Gerardo Magaña

Coalición PRI y PAN

Los panistas y priistas ya se quitaron la máscara con la coalición que hicieron a nivel nacional, en la cual hay muchos agravios de corrupción que hicieron en complicidades y a espaldas del pueblo de México. “La gente aprueba el trabajo del presidente a nivel nacional y se busca que esa transformación llegue a Sinaloa”, en referencia a lo expresado por el líder nacional del PRI de que Morena es una desgracia para México.

Propuesta del PAS

En las mesas de negociación entre el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, este último planteó la petición de reparto de candidaturas y adelantó que posiblemente serán siete candidaturas para alcaldes y ocho diputaciones locales para los pasistas.

Descartó que se tenga interés en la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán, y menos para la diputada Angélica Díaz de Cuen, como se ha comentado, y que quedará para Morena.

Entre los municipios que le interesan al PAS destacan Cosalá, Badiraguato, Escuinapa, Angostura, Mocorito y Sinaloa, de los cuales ya han gobernado algunos; y considera que no va habrá problema en ponerse de acuerdo, aunado a que Delgado Carrillo anunció que ya quedó siglado el municipio de Mazatlán para el PAS, pero con posibilidades de poner el candidato Morena. Enfatizó que no le interesa ser candidato a diputado federal ni local, porque argumentó “no estoy buscando chamba, por hoy no apareceré en las boletas; trabajaré muy cerca de Rocha Moya”.

Destacó que “el hecho de que no tengo la posibilidad en esta ocasión para buscar la gubernatura del estado, se puede pensar que ando triste, pero una vez que se toma la decisión, nosotros vamos con todo, le damos vuelta a la página y seguimos a apoyar y a triunfar, porque va a haber una sinergia entre el PAS y Morena durante campaña”.

“Hay un excelente ambiente de camaradería por el hecho de que el precandidato Rocha Moya... somos compañeros desde hace muchos años, y a lo mejor muchas veces la gente ha visto discusiones o debates, pero nos tenemos mucho cariño”, comentó ante la cúpula del partido guinda.

Expresó que “estamos construyendo para que esto no sea una alianza en base a candidaturas comunes transitorias, y nosotros trabajamos a que esto vaya más allá, porque yo me bajé y no tengo problemas y sigo trabajando al frente del Partido Sinaloense”.

La principal tarea del PAS, enfatizó, es que el senador Rocha Moya sea el próximo gobernador de Sinaloa y, una vez logrado esto en el resultado electoral, se van a seguir construyendo ante un estado que necesita este tipo de uniones, dijo el también exrector de la UAS.

Manifestaciones

Mientras se realizaban las negociaciones entre las dirigencias de Morena y Partido Sinaloense (PAS) en uno de los salones de un céntrico hotel de Culiacán, se presentaron ayer dos manifestaciones: una de los padres del adolescente desaparecido de nombre Javier Ernesto Vélez Pulido y otra de un grupo de dirigentes de colonias populares de Culiacán, que rechazaron la imposición de un candidato no grato para la alcaldía de Culiacán, y demandaron al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que se elija a un morenista en este cargo, y que priistas “no busquen ruñir el hueso de otra gente”.

Protestas durante visita del morenista / Foto: Luis Gerardo Magaña

Con las consignas “Rocha Moya y Landeros son del PRI, muera el PRI... Fuera el trébol de Morena”, varias mujeres y hombres de las colonias aledañas al sector Capistrano, San Isidro y otros asentamientos estuvieron por varias horas en espera de ser atendidos por el líder nacional del partido guinda. Sin ser recibidos, se retiraron a las 12:00 horas del hotel en donde se realizaba la reunión.

La líder de colonias del Valle de Amapa, Lidia Marisela Avendaño, dijo que se encuentran molestos con Gerardo Vargas Landeros, que aspira a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Culiacán, debido a que les prometió ayuda a muchas familias que se quedaron sin casa y terrenos, que se quedaron esperando a que cumpliera su palabra, y no lo hizo.

Por ello, ante las promesas incumplidas del exsecretario general de Gobierno, expresaron que “no lo queremos en Morena para nada, por eso queremos hablar con Mario Delgado para pedir que Vargas Landeros no tiene que hacer nada aquí. Él es priista de hueso colorado, y si queda Vargas Landeros como líder de colonia no se va a dar el voto por él”.

Avendaño manifestó: “el que sea como candidato a alcalde, pero que sea morenistas, que no se meta otro de otro partido político. Los que somos morenistas lo somos, y los priistas son priistas”.

Pidió a Vargas Landeros que recapacite y “no busque ruñir el hueso de otra gente, que le dé el lugar a otra gente que es de diferente partido, como Morena”.

Los datos

Acuerdo

Con el PAS, lo principal es el apoyo al precandidato de Morena, Rubén Rocha Moya, que sea el próximo gobernador de Sinaloa, y lo demás será más fácil ponerse de acuerdo en municipios y diputaciones locales.

Encuestas

Los aspirantes a candidaturas en Morena tienen “piso parejo” y no hay preferencias. Delgado negó la existencia de finalistas de encuestas, porque asegura que no se ha realizado todavía para alcaldes y diputados locales