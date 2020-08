Morena y PRD presentan ante el INE nuevas supuestas pruebas del caso Odebrecht

Ciudad de México.- Durante la campaña electoral del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, se originó el presunto financiamiento ilegal al PRI además del caso Odebrecht, así lo revivieron Morena y el PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Además de las denuncias presentadas en 2017, Morena presentó nuevas denuncias este martes y el PRD también brindó nueva evidencia.

Los escritos fueron presentados por parte del representante legislativo de Morena en el Consejo General del INE, el diputado federal Alejandro Viedma y el representante propietario del Sol Azteca en la citada agencia electoral, Camerino Márquez.

En ambos casos, las partes citaron una denuncia fáctica interpuesta por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya en la Fiscalía General de la República el pasado 11 de agosto de 2020, y la cual fue publicada en los medios un día después, el 12 de agosto.

En esas declaraciones, el ex funcionario menciona al menos 100 millones de pesos que habría aportado la empresa brasileña Odebrecht a la campaña del entonces candidato presidencial priista.

En la nueva queja de Morena, el diputado federal y representante legislativo Viedma señala las investigaciones abiertas en el INE, no concluidas, sobre el presunto financiamiento ilícito a la campaña de Peña Nieto.

Estas quejas, presentadas en distintos momentos, en 2017 e incluso 2018 por presunto financiamiento ilícito y rebase de topes de campaña, fueron reportadas "en sustanciación" en informes recientes de la Comisión y Unidad de Fiscalización del INE.

Ambos partidos hacen referencia a tres expedientes pendientes de conclusión por parte del INE.

La queja de Morena es contra de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, el PRI y quien resulte responsable por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2012 y durante el tiempo de las reformas estructurales 2013-2014.

El 28 de noviembre de 2018, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación declarando "inexistente la omisión impugnada porque la unidad técnica de fiscalización continúa realizando las diligencias necesarias para profundizar en la investigación", señaló Morena.

El representante morenista solicita, además, formular a los sujetos involucrados preguntas y requerimientos de información que le permitan contar con los elementos de convicción suficientes sobre los hechos objeto de la denuncia.

Asimismo, le pide a la autoridad electoral acreditar y declarar existentes las conductas denunciadas, y posteriormente concluir con la imposición de sanciones a los infractores.

En un comunicado oficial, el diputado Viedma llamó la atención sobre el hecho de que el INE no haya decidido investigar de oficio el caso Odebrecht, a pesar de las facultades legales que tiene ante ese tipo de hechos ilegales.

Por su parte, Camerino Márquez, representante del PRD ante el INE, en su escrito con pruebas supervenientes, remite a los expedientes pendientes de resolución y presentados por su partido en contra de la entonces coalición Compromisos por México, integrada por el PRI y PVEM en 2012 con la candidatura del priista Enrique Peña Nieto, así como Emilio Lozoya, la empresa Odebrecht y quien resulte responsable.

"Con los medios de prueba que se ofrecen en tiempo y forma, mediante el presente recurso, se acredita la utilización de recursos ilícitos en la campaña electoral del C. Enrique peña Nieto, dentro del proceso electoral federal 2011-2012, mismos que, por obvias razones no fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora, por lo que no fueron tomados en cuenta para efectos de determinar el rebase de topes de gastos de campaña", señala el escrito perredista.

El PRD solicita admitir las nuevas pruebas, ordenar su desahogo y en su momento sancionar las conductas infractoras.

