Morenistas crean "Consorcio 4T" para apoyar al futuro candidato de AMLO en 2024

"No debe de haber tapados, ni mujeres ni hombres, claro, que sigan haciendo su trabajo, sirviéndole al pueblo, eso es lo más importante", aseveró el mandatario mexicano.

Cuestionado sobre el trabajo de Sheinbaum sobre sus aspiraciones presidenciales, AMLO reconoció que la jefa de gobierno de la CDMX enfrenta varias presiones, y añadió que ya no hay candidatos "tapados" como se hacía en el pasado, cuando el presidente en turno elegía a candidato a sucesor.

En La Mañanera del pasado 11 de mayo, el presidente López Obrador reiteró que no habrá "dedazo" en Morena para las elecciones presidenciales, ya que serán los ciudadanos quienes elegirán al representante.

"Queremos darle voz y voto a muchos liderazgos que están aquí y que no han sido tomados en cuenta, por eso vamos a trabajar muy duro para todos los sectores del país", señaló la experredista.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.