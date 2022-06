Morenistas protestan frente a Cumbre de las Américas para respaldar a AMLO y exigir reforma migratoria

Los Ángeles.- Morenistas y simpatizantes de AMLO protestaron cerca de la Cumbre de las Américas para dar su respaldo al presidente de México y exigir una reforma migratoria en Estados Unidos.

Al mediodía del 9 de junio de 2022, los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron cita en Pershing Square para marchar hasta el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde se celebra la Cumbre de las Américas.

Un grupo de unos 50 morenistas se sumó al contingente de migrantes, quienes se abrieron paso ondeando banderas de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela, exigiendo al presidente Joe Biden cumplir con su promesa de una reforma migratoria.

En la manifestación se veían los banderines de Morena y los carteles con frases de apoyo a AMLO, a quien respaldaron en su postura de no asistir a la Cumbre de las Américas si el gobierno de USA no invitaba a todos los países, como finalmente ocurrió con la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Estamos a favor de la posición de principios que tomó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no venir a esta Cumbre que falsamente dice que es de las Américas, cuando de entrada se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela", pronunció uno de los manifestantes.

"El amor a AMLO es internacional, por sus principios y su humanismo", expresó otro manifestante llamado Jorge Magallanes, quien portaba carteles con consignas de apoyo al presidente de México.

En línea con el discurso de López Obrador, los morenistas se dijeron en contra de que una potencia mundial como Estados Unidos crea tener el derecho de "dictar a todo el continente quién puede ser invitado y quién no".

En la protesta también resaltó la exigencia de una reforma migratoria en Estados Unidos, una promesa que el demócrata Joe Biden hizo en campaña y que no tardó en verse estancada en el Congreso estadounidense.

"Reforma migratoria ahora" y "demandamos una reforma migratoria para todos" fueron algunas de las leyendas que se leían en las cartulinas de los manifestantes.

En la movilización participó la diputada federal de Morena Olga Leticia Chávez, quien declaró que la "amnistía" migratoria es urgente, especialmente después de los estragos de la pandemia de Covid-19.

"Nosotros estamos exigiendo al presidente Biden, a los presidentes que están viniendo a esta Cumbre le exijan al presidente Biden una amnistía general. Queremos creer que sí (se puede), no perdemos la esperanza", dijo la morenista.

"Yo he estado en varias reuniones con los Embajadores de Canadá y de Estados Unidos en México, y cada vez que tenemos una reunión yo les menciono que necesitamos una amnistía urgentemente", aseguró.

La diputada de Morena consideró que hay gran posibilidad de que Estados Unidos apruebe una reforma migratoria y rechazó que la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas perjudique a la causa.

Por otra parte, la migrante Francisca Vargas, originaria de Nayarit con más de 40 años viviendo en USA, confió en que la iniciativa avanzará en el Congreso.

En entrevista con medios de comunicación, la mujer advirtió que la comunidad mexicana y latina ya no están dispuestas a apoyar a candidatos que no se comprometan con impulsar la regularización de millones de migrantes indocumentados.

"Tienen que escuchar nuestras voces. Por eso yo apoyo a mi presidente, porque lo que yo no disfruté quiero que ellos lo disfruten, me hice ciudadana, pero mi corazón está allá, eso no ha cambiado", agregó.

Cabe recordar que el presidente López Obrador no acudió a la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin embargo, envió en su representación al canciller Marcelo Ebrard, a fin de que México sí esté presente en el evento.