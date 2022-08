Morenistas quitan a 'Alito' Moreno como presidente de Comisión de Gobernación; PRI acusa farsa

Además, acusó que los secretarios que convocaron a la reunión todavía no son nombrados oficialmente, por lo que carecen de facultades para hacer convocatorias.

El priista señaló que los dictámenes deben difundirse vía electrónica entre los miembros con cinco días de anticipación, lo que no ocurrió.

" La conducta de Alejandro Moreno no es perfil idóneo ni digno para la Presidencia de la Comisión", aseguró el legislador de Morena.

El morenista Mario Llergo argumentó que Moreno Cárdenas no puede ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Gobernación por su comportamiento inaceptable, tras la difusión de sus polémicos audios por parte de Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Raúl Durán Periodista

