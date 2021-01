"Morosos buscarán la manera de no pagar": Jaime Bonilla a CCE por denuncias de cobros excesivos

Mexicali.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, respondió a las denuncias y amparos promovidos por el Consejo Coordinación Empresarial (CCE) contra presuntos cobros excesivos de agua por parte de Fisamex, señalando que los "morosos" siempre buscarán la forma de no pagar.

"Los morosos buscarán la manera de no pagar, no pagar impuestos, no pagar predial, no pagar el agua, así como los 'Kikos Vegas' del mundo, y nunca falta un ofrecido, un fiscalista que les diga 'ustedes tienen la razón', al fin por eso les van a cobrar", dijo en alusión a su predecesor.

Desde su videoconferencia transmitida por Facebook ayer 6 de enero, el mandatario de Baja California aseguró que no le preocupan las demandas y amparos, ya que todos tienen derecho a defenderse, pero sabe que la ley está de su lado e inevitablemente tendrán que pagar lo que deben. (Jaime Bonilla prevé aumento de casos Covid-19 en Baja California por fiestas de fin de año)

"Todo mundo tiene derecho a defenderse, pero que no se equivoquen, si deben tienen que pagar. Pagan hoy o mañana o pasado mañana, pero tienen que pagar. Así que este gobierno les va a cobrar hasta el último día de su gestión", indicó.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública estatal, Vicenta Espinosa Martínez, señaló que los empresarios pueden recurrir a defenderse por la vía legal, siempre y cuando demuestren que no tienen adeudos, mientras que los deudores sobre los que se informa ya han sido dictaminados. "En ningún momento les estamos señalando que ya es (moroso), hasta que ya se demuestra", dijo.

La funcionaria refirió que ella no considera que las empresas cobradoras incurran en un delito al buscar cobrarle a los deudores, aunque reconoció su derecho de opinar eso.

Cerca de 450 empresas de Baja California han manifestado su inconformidad por los cobros de los organismos del agua, por lo que algunos han llegado a promover denuncias y amparos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El asesor jurídico del Consejo Coordinador Empresarial, Adolfo Solís Farías, acusó al gobierno de Jaime Bonilla de violar el estado de derecho al realizar "acciones de cobro por lo indebido", por lo que exhortó a los empresarios a unirse para presentar recursos legales.