Movimiento Ciudadano se deslinda de denuncia interpuesta por la Cámara de Diputados contra INE

México.- El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara Baja del Congreso de la Unión manifestó su rechazo a la denuncia presentada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presiente de la Mesa Directiva, contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado miércoles 22 de diciembre, Gutiérrez Luna, en nombre de la Cámara de Diputados, interpuso una denuncia de hechos ante el órgano encabezado por el fiscal Alejandro Gertz Manero contra 6 integrantes del Consejo General del INE que votaron a favor de posponer el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las manifestaciones jurídicas emitidas por la presidencia de la Cámara no representan a las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo ni el interés general que las une”, sentenciaron los legisladores emecistas.

La bancada de Movimiento Ciudadano hizo hincapié en que no aprueban la decisión unilateral que tomó la Mesa Directiva para sumarse a la descalificación que, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha orquestado contra el Instituto Nacional Electoral.

La semana pasada, el Consejo General del INE, en votación dividida, avaló la suspensión de las actividades que engloban todo el proceso de revocación de mandato a partir del mes de enero de 2022, ello al argumentar que no cuenta con los recursos suficientes para realizar el ejercicio democrático con los parámetros y requisitos que estipula la normativa en este sentido.

Con 6 votos a favor y 5 en contra, el órgano electoral acordó la posposición de las acciones que engloban el ejercicio de participación ciudadana directa, a excepción de la recepción y validación de las firmas entregadas por los promoventes.

No obstante, la Cámara Baja presentó una controversia constitucional contra dicho acuerdo electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió en favor del Poder Legislativo y mandató al INE a continuar con los procesos en los tiempos indicados en la Ley Federal de la Revocación de Mandato, señalando que de no hacerlo se podrían afectar los derechos electorales de la ciudadanía mexicana a elegir si revocan o no el gobierno de López Obrador.