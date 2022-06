Mucho ayuda el que no estorba: arremete AMLO contra Va por México por moratoria constitucional

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se fue contra la alianza Va por México, luego de que los dirigentes del PRI,PAN y PRD, amagaran con no votar a favor de ninguna reformar propuesta por Morena.

Durante su conferencia matutina realizada desde Oaxaca, AMLO indicó que “mucho ayuda el que no estorba”, asegurando que Va por México da revés a las reformas y no propone nuevas.

"Bueno pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, es estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. Siguen con sus estrategas, sus asesores, politólogos, expertos.

"Imagínense decir: vamos a bloquear una reforma electoral. ¿ qué provecho tienes? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes. Que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes de la voluntad del pueblo.

"Nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, sólo ellos. Tienen pues una visión distinta, si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad", dijo.

Impedirán reformas

Ayer, las dirigencias y legisladores de la coalición Va por México firmaron un pacto para impedir las reformas constitucionales que proponga el Ejecutivo federal en lo que resta de la 65 Legislatura, en el tema electoral y sobre la Guardia Nacional.

A diferencia de la reforma eléctrica, en la que el PRI se definió su posición en contra a unos días de que Morena dictaminara en comisiones, los tres partidos de la alianza garantizaron el blindaje a la Constitución, aún antes de que el grupo mayoritario en el Congreso pretenda convocar a un Parlamento Abierto sobre la reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la moratoria constitucional, PAN, PRI y PRD consolidan y prolongan la acción conjunta de la alianza en el Congreso, tras impedir la reforma eléctrica y participar en las elecciones del pasado 5 de junio.