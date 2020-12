Muere Fernando Coello Pedrero, amigo de AMLO y abuelo del senador Manuel Velasco

CDMX.- Fernando Coello Pedrero, reconocido empresario, abuelo del senador Manuel Velasco y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, murió este miércoles a los 90 años de edad.

El ex gobernador de Chiapas anunció desde sus redes sociales la noticia del fallecimiento de su abuelo, Fernando Coello, a cuya memoria dedicó unas palabras acompañadas de una serie de imágenes juntos.

Con profundo dolor y con mucha tristeza les comparto que mi abuelo, Don Fernando Coello Pedrero, acaba de fallecer. Sus hijos, sus nietos y bisnietos, le estaremos siempre agradecidos por tantos años de amor y cariño que nos dedicó durante toda su vida. ¡Fue el mejor abuelo!", escribió Manuel Velasco.

En otro tuit, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado agradeció a las amistades del empresario por acompañarlo y haber estado al pendiente de su salud. "Gracias infinitas a todos por sus mensajes y sus palabras. ¡Dios te reciba en sus brazos abuelito! Siempre vivirás en nuestra memoria y en nuestro corazón. Descansa en paz", manifestó.

Además de ser un reconocido empresario en el país, Fernando Coello Pedrero era un amigo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador desde muchos años antes de su llegada a la presidencia, lo que se ha evidenciado en su asistencia a diversos eventos encabezados por AMLO, como el primer informe de gobierno y la celebración del Grito de Independencia de 2019, donde incluso se tomó una foto con los hijos del mandatario. (AMLO declara "amor y paz" contra opositores: Brozo, Loret de Mola y Alianza Federalista)

Por otra parte, el abuelo de Manuel Velasco tuvo un papel importante en la financiación del Tren Transístmico, una de las principales obras impulsadas por el gobierno de AMLO, con un presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos.

Por la relación de amistad entre el presidente de México y el empresario hubo señalamientos de un conflicto de interés al presentar el proyecto en 2019, sin embargo, Fernando Coello rechazó las acusaciones, aclarando que si bien ha sido cercano al titular del Ejecutivo, nunca fue empleado del gobierno.

En aquel entonces, recordó que fue asesor honorífico de López Obrador en el 2000, año en que se convirtió en Jefe de Gobierno del entonces llamado Distrito Federal. "No me considero empleado del gobierno, yo siempre he tenido mis empresas", argumentó.

Fernando Coello Pedrero siempre manifestó abiertamente su apoyo hacia AMLO y su proyecto de nación con la Cuarta Transformación (4T), llegando a ser mucho más cercano al mandatario durante los últimos años de su vida.