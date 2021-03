Mujer. Revolución, protesta y luchas por la igualdad en México y el mundo

México.- La revolución mundial que están provocando las mujeres desde diferentes espacios de influencia no ha parado, porque las desigualdades se han hecho aún más evidentes durante la pandemia de Covid-19.

Las niñas siguen siendo desaparecidas; las jovencitas, abusadas; los feminicidios no paran y la inequidad entre hombres y mujeres es un problema de derechos humanos.

Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una fecha para reflexionar sobre los avances y logros, pero también para enfatizar que aún en el siglo XXI ningún país del mundo ha logrado la igualdad de género, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.

Hay mucho por trabajar, porque una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y el 60 por ciento de las mujeres del mundo laboran en la economía informal, es decir, no tienen derecho a prestaciones y sufren por la incertidumbre laboral o dependencia económica.

Un mundo diferente

La equidad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, niños y niñas. ONU Mujeres explica el concepto de equidad, que no significa que hombres y mujeres se volverán iguales, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de ellos no deben depender del sexo con el que nacieron.

La equidad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de ambos se tomen en consideración y se reconozca la diversidad de los grupos de hombres y mujeres. Esto no es un asunto de mujeres, sino que debe comprometer a ambos, a la sociedad y a Gobiernos.

A continuación presentamos los textos de mujeres sinaloenses que nos hablan del futuro que imaginan, los retos que proyectan enfrentaremos como sociedad y prestan su palabra para hacer poesía en colaboraciones especiales para esta edición.

Desafíos futuros en el mundo postpandemia: Tania Hernández Cervantes

Hace un año, cientos de mujeres marchaban en la Ciudad de México. Fue una movilización histórica. A los días se declaró la emergencia sanitaria, y todas nos metimos a la casa.

Algunas con sus agresores encerradas, con triple o cuádruple jornada, pues la oficina se instaló en casa; además de cuidar a los hijos, hacer la limpieza en casa y, en ocasiones, cuidar de otros familiares en necesidad.

El confinamiento amplificó asuntos por los que habíamos marchado apenas unos días antes. Sé que se hablará mucho sobre este tema en esta fecha, pero me permitiré hablar de algo que creo igualmente importante de visibilizar y que me parece será trascendental en el mundo postpandemia. Tiene que ver con el sostenimiento de la vida misma, humana y no humana: nuestra economía y la forma que esta impacta al medio ambiente.

Nos confinamos a inicios de la primavera del 2020. Las calles se volvieron silenciosas. No sonaban los carros, ni los pájaros de acero —como metafóricamente se les llama a los aviones—.

Desde mi departamento en la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas y contaminadas del mundo, podía escuchar vivamente el canto de los pájaros. Eso me recordó un libro pilar de los estudios ambientales, que se llama La primavera silenciosa, escrito por una mujer estadounidense, Rachel Carson, publicado en 1962, y que detonó el movimiento ambientalista en Norte América. Posteriormente permearía en México y el resto del mundo.

En su profundo estudio, Carson demostraba los efectos letales del DDT, fumigante altamente tóxico de amplio uso en esos años y que atrofia las cadenas alimenticias que conectan flora, fauna y humanos. El título hacía alusión a que ese veneno en el ambiente había acabado con los pájaros al grado de que en una de aquellas primaveras no se escucharon. Se volvió una primavera silenciosa.

Lo que ocurría en la primavera de 2020 era un contraste a esa imagen. El canto de los humanos era el que se apagaba en tanto que confinados, caíamos o estábamos al acecho de la grave enfermedad. Se detenía nuestra movilidad. Por nuestra inmovilidad, el consumo de combustibles para el transporte cayó drásticamente, mismos que generan los gases de efecto invernadero (GEI), causantes del grave fenómeno de nuestro tiempo conocido como cambio climático y que trastoca el equilibrio de ecosistemas locales y globales. Según cálculos de científicos, hubo una caída histórica de los GEI en los meses de confinamiento casi absoluto alrededor del mundo.

Por décadas, organizaciones comunitarias de científicos han advertido la gravedad de los efectos del cambio climático y la necesidad de que los gobernantes se pongan de acuerdo y asuman compromisos reales para que las economías limiten la emisión de GEIs. Con frecuencia no escuchan o hacen escaramuzas para evitar asumir el compromiso de enverdecer la economía. La medida de bajar esas emisiones llegó por la fuerza de la naturaleza. Aunque no tenemos estudios que prueben una relación directa, causal entre cambio climático y el surgimiento de nuevos virus, como el coronavirus, sí sabemos que altera la forma como nos relacionamos con otras especies de la Tierra y que la devastación de bosques, tierras desertificadas, entre otros, aumentan el riesgo de enfermarnos por infecciones nuevas.

El llamado a despertar ha sido dramático y cuestiona nuestros estilos de vida, nuestra forma de entender la economía, pues al enfermarnos los humanos, la economía enfermó aún más. ¿Acaso tenemos que soportar enfermedades planetarias y la consecuente crisis económica; la angustia y muerte, para escuchar a la naturaleza? Desde mi departamento en la CDMX, miro cómo regresan los pájaros de acero a los cielos. ¿Regresaremos a hacer lo mismo o nos decidiremos a cambiar de época?

Pienso que impulsar un cambio de época es necesario. La economía tendrá que levantarse con un enfoque ecológico. Reactivarla siguiendo paradigmas de producción contaminantes será darle respiración artificial y volver a caer. Las mujeres tendremos mucho que aportar pues, entre los ambientalistas, la mayoría son siempre mujeres. Me refiero a ambientalistas comunitarias, científicas, educadoras y hasta feministas ecológicas.

Admiro a mujeres como Rachel Carson, autora del libro que mencioné al principio. Escribió y documentó las complejas relaciones biofísicas, sociales, de poder económico detrás de una tragedia ambiental. Lo hizo en un tiempo que la credibilidad de escritura de libros con peso científico y social se otorgaba más que nada a los hombres.

Dedicó gran parte de su vida a escribir sobre estos temas y lo hizo con un estilo que la gente no especialista entendía. Demostró hechos que incomodaban a grandes corporaciones, pero su evidencia fue irrefutable. La denostaban por no tener un doctorado, pero era una época que los posgrados no eran tan accesibles a las mujeres, ¡incluso en Estados Unidos!

Admiro también a Bertha Cáceres, defensora ambiental y de derechos humanos, de origen hondureño, que fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por su activa oposición a proyectos de desarrollo excluyente y que despojan a las comunidades de sus tierras. Durante años promovió y defendió el derecho a la tierra de las comunidades indígenas de su localidad.

Autora: Dra. Tania Hernández Cervantes.

Trayectoria: Tiene una formación interdisciplinaria que parte de la ciencia económica. Es licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó su maestría en economía en la UNAM, donde le fue otorgada la mención honorífica por su tesis sobre los fundamentos teóricos de la economía ecológica. En 2017 obtuvo su grado de doctora en estudios ambientales por la Universidad de York, de Canadá. El Gobierno de Canadá, a través de su Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, le otorgó por tres años la distinción nacional Vanier, por su investigación de doctorado. Se desempeñó como investigadora de proyecto en El Colegio de México. En el 2018 realizó un postdoctorado en la Universidad de Ryerson de Canadá.

Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor (Vivir Quintana): Ivonne Karely Martín Larrañaga

“Quiero ser libre, no violentada…” Comienzo este texto con este mensaje, aunque puedo encontrar un sinfín de mensajes de mujeres en las redes sociales, en los carteles de las marchas, en las calles, en las voces de mis amigas y familiares. Pero son estas las que más se insertan en mi cabeza al hablar del día de la mujer, donde colectivos se suman y se unen a marchar, hacer eventos culturales, a gritar por las que ya no están o por las que se irán por las manos de un hombre.

Las mujeres en México estamos cambiando, evolucionando, revolucionando y esto no es para menos, de manera paulatina y con tristeza nos hemos dado cuenta de lo que la sociedad ha hecho y hace con nosotras; nos educan para obedecer, nos limitan con nuestra vestimenta, se meten con nuestro cuerpo, nos hieren de todas las maneras que existen, nos violan y nos echan la culpa por ello, nos desaparecen, nos matan, destruyen nuestra dignidad, integridad y libertad, muchas ignoran la verdad, otras la sabemos. La poeta Emily Dickinson dijo alguna vez “La verdad es una cosa tan rara que es un placer decirla”.

La verdad de la situación en el país es un conflicto que muchos no quieren ver, escuchar, ni hablar, pero las mujeres de ahora gritan la verdad, cantan la verdad, hacen pintas con la verdad y destruyen cosas por y para la verdad. Estoy orgullosa de pertenecer a esa generación de mujeres, pero también estoy orgullosa de las generaciones pasadas. A nuestras abuelas que nos dieron el derecho al voto, a nuestras madres que nos dieron el derecho al divorcio, y quiero ser la generación que les deje a las nuevas el derecho a decidir por su cuerpo.

Estos derechos no se obtuvieron pidiendo permiso, ni suplicando, se obtuvieron mediante luchas constantes, gritos de sororidad, batallas con un género que históricamente nos ha objetivizado y minimizado, un género que tiene su propia memoria histórica en la que nosotras no estamos incluidas.

Me imagino un país en donde las próximas generaciones serán empoderadas, fuertes, donde su opinión no será minimizada. Me percibo un país en donde ya no se necesite luchar contra el odio sistemático hacia nosotras, donde mis sobrinas o mis hijas no tengan que salir a marchar, ni llorar por las que se llevaron y, más importante, donde a ellas no se las llevarán.

Puedo sonar romántica e idealista, pero me gusta imaginar que llegará el día cuando se amarán y amarán a las demás, donde el odio ya no tenga cabida, y esto sucederá gracias a mi generación y las que vienen; trascenderemos a la historia y los libros hablarán de nosotras.

Porque la historia del hombre no nos incluye.

Mientras ellos luchaban por su libertad, nosotras seguíamos siendo esclavas de ellos; mientras ellos ganaban guerras, nosotras éramos violadas como una manera de festejo; mientras ellos ya consideraban al país como “democrático”, nosotras no podíamos ir a una casilla a votar.

Pero ahora, en este punto lo único que importa es combatir este problema que afecta a más de la mitad de la población en México, esa más de la mitad que está considerada como minoría…

Porque no es sólo un “loco”, es todo un sistema que al parecer nos odia, por ello nos mata. Pero, me gusta más pensar que nos teme, teme que decidamos, que pensemos, que crezcamos, que seamos. Temen que les hagamos las mismas cosas que ellos históricamente nos han hecho. Pero somos y seremos mucho mejor que eso.

Es por esto que sería contradictorio decir que queremos ser igual a ellos. La igualdad no cabe en esta lucha, necesitamos de la equidad para poder lograr ese cambio. Ya que, equidad no es sinónimo de igualdad, ambos objetivos se pueden cumplir con estrategias diferentes. Sin embargo, una sociedad con mayor equidad será una sociedad más igualitaria.

Y esto sólo se logrará mediante la educación de nuestras casas, escuelas, en nuestras calles, en nuestro desarrollo de conciencia y ética, en nuestra evolución social y, por supuesto, en seguir luchando, seguir exigiendo lo que nos pertenece como personas, como seres humanos, no como madres, ni hijas, ni hermanas.

Admiro con todo mi corazón a aquellas mujeres que se han mantenido en la lucha, esas mujeres que rompen los estereotipos, las que lucharían y exigirían justicia si algún día yo desaparezco, porque esas mujeres SÍ ME REPRESENTAN. Admiro a mujeres que desde sus casas, sus trincheras, han logrado sacar las fuerzas suficientes para no dejarse caer, como mi madre. Mujeres como ella hay muchas, y el amor las ha mantenido de pie.

Mi madre me alimentó, me vistió, me educó, me dio un techo y sí, fue por amor. Por eso a todas les digo que este 8 de marzo que la tierra retiemble al sororo rugir del amor…

Autora: Ivonne Karely Martín Larrañaga.

Perfil: Nació en Culiacán, Sinaloa. Es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vive en Guadalajara, Jalisco, donde trabaja en su tesis de maestría en ciencia política por la Universidad de Guadalajara y en una consultoría política. Es integrante y creadora del Colectivo Martes de Poesía, espacio para la participación de poesía en voz alta. Feminista de tiempo completo, escritora de poesía, académica de vocación, amante de la investigación de las ciencias sociales y políticas, optimista de clóset.

En el pantano/ Nu nto’oyo: Catalina López Espinoza

Mujer

Maña kajini nasa nkuu o nasa vee o

chi ja nka jiniña tunto’o ja nkuu o in ña’a.

Tu’un ka ntakaniña

sani kuu in ñuú kuu chi stnu nu nee luchi ichi kaka o

ichi kuteku o.

Ña’a

El camino que le sabes a la noche,

se formó de tu voz;

cauce por el que naufraga el imperioso tiempo

donde habito hoy tu reclamo iluminando

latidos.



******

Nu nto’oyo

Kokon nto’oyo yuka chi nte’e do’o,

sijaa in ita kuijin, ita luu sava jitna’ado.

E vitna tuna kuni chi ta’ando kuu vi,

makuu ntakanido ja nto’odo

¿Nteja ntakani ja nto’o ji, e nkuu ncha’a yuku tnu iñu?

¿ji ja tutu kanta kani e kayuú xee ñayivi kakutoo yika vee?

Del pantano

Vista siempre por la sed del pantano,

quien ofrece una blanca flor,

y

al silencio lo sella la palabra familia.

Queda el ya nunca un vestido ondeando brisas

pero ¿dónde la voz que cruza “El llano de huizaches”?

¿Con el sonoro que retiembla al hombre que cerca paredes?

Nombre: Catalina López Espinoza.

Bio: Estudió Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Participó en La Semana del Libro del estado de Sinaloa en abril del 2019 con poesía en Tu’un Savi (mixteco). Sus poemas aparecen en la revista Timonel. Participó en el encuentro de escritoras 13 Habitaciones Propias, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura. Idiomas: Español y

mixteco. Vive en Sinaloa, nació en Buenavista Yosoyúa, Tlaxiaco, Oaxaca.

xxxxxx: Carolina Ramos

¿Y si las encuentro qué te hago? Diría mi madre

sabría dónde buscar a mis hermanas,

sabría que ni ellas ni ninguna se irían sin decir adiós

y sabría que no fue la ropa, no fue el alcohol.

No era la hora

ni era porque estaban solas. Y sabría.

Sabría que el silencio no es opción,

así que gritaría a falta de las que nos faltan.

Y le escupiría en la cara a la corrupción,

a los policías que nos negocian

y a los políticos que los encubren.

Y sabría.

Y sus hermosas manos que crean

saldrían a destruirlo todo,

a quemar lo que le venga en gana,

a dejar a la ciudad sin nada.

Y sabría.

****

Todas somos espejo, reflejo de otras,

somos lo que lloramos,

lo que soltamos, lo que gritamos.

Somos las cosas a las que nos aferramos y abrazamos con desesperación.

Somos lo que alguna vez nos amó.

Somos miedo y secretos.

Somos heridas, pasado, presente y tal vez, sólo tal vez, futuro...

Somos mujeres... o lo que queda de nosotras.

Todas somos espejos, reflejo de otras,

somos lo que cantamos, lo que escribimos, lo que amamos.

Somos las cosas que elegimos recordar.

Somos las risas que aminoran las penas.

Somos esperanza, rabia y fuerza.

Somos heridas,

pasado con ellas,

presente y siempre, siempre futuro...

Nombre: Carolina Ramos. Ciudad de México.

Bio: Artista escénica, colaboradora en Mujeres en el Arte y Ginergía.