Mujeres piden ayuda a AMLO en Tlapa

Tlapa, Guerrero.-Una decena de mujeres se quedó a dormir toda la noche afuera del hotel donde pernoctó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que no se cierre el Centro Ciudad de Las Mujeres, ubicado en las afueras de esta comunidad y que da atención legal, médica y escolar a las víctimas de violencia.

"Nos dijeron que aquí estaba, llegamos y llegamos las ocho de la noche: estamos buscándolo porque sabemos que es un gran hombre, porque sabemos que él no ha recibido nuestra petición, porque creemos en todo el cambio que él está haciendo por el País y que él dijo que los proyectos que sí funcionaran los iba a dejar, y el Centro Ciudad de Las Mujeres funciona, prueba de ello es que estamos trabajando todo este año sin presupuesto, para poder realizar nuestras acciones con las mujeres indígenas alrededor de la Montaña", dijo cerca de la medianoche Eréndira González.

Sobre la banqueta del Hotel Villa Celeste de Tlapa, González mostró cartas que desde el 11 de enero, cuando López Obrador visitó esta comunidad, le entregó para pedirle ayuda sobre el Centro que lleva 300 expedientes de mujeres y él les recomendó que gestionaran la cita mediante el Secretario de Bienestar en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval.

"Lamentablemente yo creo que no se ha podido, porque por eso estamos aquí, le solicitamos de la manera más atenta que antes de cerrar el centro de la ciudad de las mujeres realicen un diagnóstico para saber cómo está funcionando y sobre todo que todas las mujeres que atendemos -en el caso de que lo cierren- que les diga a dónde se va a llevar sus procesos jurídicos escolares de salud y muchas otras atenciones que realizamos", comentó.

"Confiamos en el cambio, en que él es un Presidente que se acerca a su gente y que tal vez él no conoce nuestra problemática, y es por eso es que él no nos ha dado una respuesta, y es por eso que estamos aquí, porque no queremos que el centro de cierre, porque nos han dicho muchas veces que ya lo van a cerrar, pero queremos que nos digan por qué lo van a cerrar si él dijo que si funcionaba lo iban a dejar, queremos que lo conozca o que mande a un representante de él a decirlo: 'no funciona y esta es la razón por la que vamos a cerrar'".

Según la página de la Sedatu, el Centro Ciudad de las Mujeres, inaugurado en 2015, es un modelo que comienza en El Salvador, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconocido internacionalmente como una buena práctica de política pública en beneficio de las mujeres, como respuesta a sus necesidades básicas e intereses estratégicos, desde la perspectiva de derechos humanos, resolviendo las problemáticas detectadas y focalizadas a la salud sexual y reproductiva, violencia de género, educación y autonomía económica, enfocadas a su empoderamiento.

En enero, Amílcar prometió hacer un diagnóstico sobre el Centro, aunque sin respuesta las mujeres también acudieron a la Ciudad de México en septiembre y esta mañana seguían afuera del hotel vigilado por policías y la Guardia Nacional.

López Obrador realizará al mediodía un mitin en el centro de Tlapa, donde hace cuatro días fue localizado el cuerpo del activista indígena Arnulfo Cerón Soriano en una fosa clandestina.