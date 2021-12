Mujeres tienen 25 % menos acceso a los derechos universales

Para concluir, la especialista insistió en que se debe de poner la sororidad en marcha, luchar para que ninguna, sin importar su color de piel, edad, condición, expresión de género, etcétera, quede fuera del acceso a los derechos básicos y fundamentales de las personas, para que ante alguna agresión verbal o física se esté en la disposición de ayudar, no de burlarse ni de cuestionar o no creer.

De acuerdo con la especialista, detrás de frases como “hermana, yo sí te creo”, “juntas somos fuertes”, “yo también”, hay una convocatoria y provocación a la colectividad, se trata, dijo, de la posibilidad de reiterar que eso que le pasó a una, no solo le pasa a ella, que no se lo está inventando, sino que se trata de una realidad que se ha naturalizado.

“No es solo una respuesta emocional; lo que a veces es juzgado como otra manera de violencia constituye una forma de hacer manifiesta esa indignación y adquiere carácter ético y político, sobre todo y de manera particular, ante la no respuesta del Estado, la indiferencia, silencio y corrupción”, aseguró Rocha Sánchez. Se trata de una manera de responder y manifestar la inconformidad y búsqueda de respuesta ante las injusticias.

Durante una charla ofrecida en las redes sociales de la institución, Tania Esmeralda Rocha Sánchez enfatizó que desde niñas las mujeres enfrentan problemáticas como el matrimonio forzado, y no todas tienen la posibilidad de decidir en torno a temas como reproducción, embarazo o anticoncepción. En ese sentido, añadió que cuando se habla de violencia de género, y específicamente de la machista y sexista, es fundamental entender y visibilizar que no es un problema de un Estado, de un país o grupo de mujeres específico, sino que es una pandemia, porque no discrimina naciones o escenarios, según subrayó.

Lorena Caro Reportera de Investigación

