Multa INE al PVEM y PT por irregularidades en campaña de Ricardo Gallardo en SLP

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar a la coalición "Juntos Haremos Historia", la cual en el pasado proceso electoral 2020-2021 postuló a la gubernatura de San Luis Potosí al hoy gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona.

La Comisión de Fiscalización del órgano electoral emitió un dictamen en el que proponía imponerle a la alianza integrada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) una multa de 4 millones 600 mil pesos debido a gastos no reportados de campaña.

En sesión, el Consejo General del INE aprobó el dictamen expedido por la Comisión de Fiscalización mediante el que reportaba que, en el período de actos proselitistas de Gallardo Cardona, se pudieron acreditar irregularidades por un monto total de 3.1 millones de pesos.

No obstante, el informe preciso que los gatos no fiscalizados por parte de "Juntos Haremos Historia" no perjudica el rebase de topes de gastos de campaña.

De acuerdo al reporte, del organismo interno de la autoridad electoral, se corroboró la omisión del registro y comprobación de diferentes gastos denunciados, así como la subvaluación de algunas erogaciones reportadas y la falta de veracidad en el reporte de diversos gastos efectuados por el hoy Ejecutivo electo de San Luis Potosí.

El INE señaló que los recursos detectados tuvieron que ser repartidos con otros candidatos de la coalición integrada por el Verde Ecologista y el PT en el estado, es decir, entre las diputaciones locales y los ayuntamientos, pues obtuvo un beneficio de las erogaciones.

Las anomalías que se encontraron hacen alusión a la carencia de veracidad en el reporte de gastos, no reporte de gastos operativos, subvaluación, así como aportaciones de un ente prohibido.

Ante ello, las amonestaciones se distribuyeron de la siguiente forma: 3 millones 835 mil para el PVEM; en tanto que se le imputó una multa de 856 mil 209 de pesos al PT.

Sin embargo, el proyecto determina que, una vez que se haya acumulado un monto de 2 millones 687 mil 633 pesos a los gastos de Ricardo Gallardo, no se actualiza un rebase de topes de gastos de campaña.