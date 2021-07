Multa TEPJF a "El Chapucero" por violar la veda y llamar a voto masivo por Morena

México.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló amonestar a Ignacio Rodríguez Ceballos, un youtuber conocido como "El Chapucero", esto por haber violado la veda electoral de las pasadas elecciones del 6 de junio.

Se comprobó que Rodríguez Ceballos había promovido el voto a favor del partido Morena el 5 y 6 de junio, es decir, en los días prohibidos a la difusión partidista. Además, había pedido a los electores compartir una fotografía con su voto a favor del partido guinda a cambio de un retweet suyo.

Aunque en el proyecto del magistrado presidente de la Sala Especializada, Rubén Lara Patrón, se proponía declarar que no existía trasgresión alguna de la veda, ya que "no se acreditaba un vinculo entre Ignacio Rodríguez y un partido", además de resaltar el supuesto trabajo periodístico del señalado, el resto de los juristas no estuvo de acuerdo con ello.

Tanto la magistrada Gabriela Villafuerte como el magistrado Luis Espíndola hicieron hincapié en lo evidente que resulta percatarse que dicho youtuber ha demostrado su afinidad para con el Movimiento Regeneración Nacional, por lo que consideraron que sí incurrió en una vulneración al proceso electoral.

Villafuerte expuso que en el mundo de las redes sociales a "Nacho Rodríguez" se le conoce por ser afín al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando que lo importante es que se cuenta con seis publicaciones el mismo día de la jornada electoral que violentaron el período prohibido para llamar al voto por determinada fuerza partidista.

Por su parte, Espíndola enfatizó que las manifestaciones de dicho youtuber claramente dejan en evidencia su apoyo hacia Morena de una forma indebida, tomando en cuenta que lo hizo durante los tiempos de reflexión del sufragio y, más aún, en pleno ejercicio democrático.

La denuncia que fue presentada por el PRD también acusaba una encuesta realizada en Twitter por la cuenta "Chapucero", pero que no pertenece a Ignacio Rodríguez, sin embargo, en este punto los tres magistrados del TEPJF estuvieron de acuerdo en que la queja carecía de sustento, aunado a que señalaron que se trata de una parodia.

Por último, por mayoría de votos, es decir dos a uno, se logró revertir el sentido del proyecto del magistrado presidente de la Sala Especializada y validaron imponer una multa de 13 mil pesos al influencer que es conocido por difundir los logros del gobierno federal y por su apoyo a Morena.