Municipios son más exigentes al evaluar a Quirino Ordaz Coppel

Sinaloa.- A pesar de que en marzo Quirino Ordaz Coppel fue considerado el gobernador mejor evaluado del país, en una reciente encuesta realizada por EL DEBATE en los cinco principales municipios del estado (Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán), el porcentaje de sinaloenses que votarían o no por él en caso de buscar nuevamente la gubernatura registró una serie de variaciones interesantes, aunque al final predominó una tendencia en su contra [pregunta 2].

Esta es la primera encuesta de este medio que evalúa la gestión del mandatario estatal ahora con un Gobierno federal morenista. Para ello fueron aplicadas 1200 encuestas divididas en partes iguales entre los municipios consultados, tomando en cuenta la opinión de la población en la zona urbana y rural, de acuerdo con la lista nominal.

Aceptación por municipio

Del estudio de opinión realizado en abril, cuyos porcentajes registran interesantes movimientos respecto a la evaluación de EL DEBATE del 2018, contrastan los números para el gobernador en Ahome, el único municipio en donde creció la cifra de quienes sí lo respaldarían en las urnas, con un 40.83 por ciento, dato que refleja un aumento de casi tres puntos comparado con 2018 (37.88 %) [vea la nota aquí: http://cort.as/-Gnkd]. La cifra de quienes no sufragarían por el gobernador en esta municipalidad, cuna del malovismo, disminuyó 4.66 puntos —la única en las cinco plazas—, para quedar en 52.92 por ciento en la medición de abril [gráfico 2].

La opción de «no sé/no contestó» también se elevó en la reciente encuesta, pues mientras el año pasado el 4.54 por ciento de los ahomenses optó por esta opción, en esta ocasión subió 1.7 puntos, para quedar en 6.25.

El ejercicio demoscópico reveló que Guasave es la única plaza donde la mayoría de los ciudadanos (49.39 %) votaría de nuevo por el mandatario estatal, aunque esta cifra disminuyó un punto de un año a otro [pregunta 2]. De quienes no le confiarían su voto en la región de Guasave subió 21 décimas esta vez, para situarse en 45.71 por ciento.

En Mazatlán, la tierra del gobernador, 48 de cada 100 encuestados reconocieron que no emitirían su voto por Quirino Ordaz, valor que es 4.71 puntos mayor al que le otorgaron el año pasado en noviembre (43.41 %); mientras que, entre los que sí apostarían otra vez por él, la cifra descendió 11.4 puntos, situándose en 36.82 por ciento.

Aquí también se incrementó el porcentaje de quienes no saben o no contestaron si votarían o no por Quirino, pues pasó de 8.30 en 2018 a 15.06 en esta ocasión, números que, de cargarse a una de las dos opciones, podrían mover la balanza.

Mientras tanto, en Culiacán, la capital, se encuentra el porcentaje más bajo de sinaloenses que votaría por el gobernador, el 23.51 por ciento, valor que, comparado con el del 2018, disminuyó 4.65 puntos; en tanto que quienes no lo avalarían en las urnas representan el 66.53 por ciento en la medición reciente, esto es 5.36 por ciento más que los del 2018. Aquí, el porcentaje de quienes dijeron no saber o simplemente no contestaron disminuyó ligeramente, para quedar en 9.96 por ciento.

Finalmente, en Salvador Alvarado, si hoy hubiera elecciones para gobernador, 45.30 de cada 100 alvaradenses no le daría su voto al mandatario estatal, muy similar al dato del año pasado; mientras que el 38.37 por ciento sí lo avalaría, pero este valor es menor al del 2018 en un 2.41 por ciento.

Parte del contexto estatal

Las variaciones a la baja en los porcentajes de aceptación hacia el gobernador, en caso de que compitiera nuevamente por la gubernatura, pudieran ser un reflejo de la efervescencia lopezobradorista que aún impera en la entidad y en gran parte del país, pero también al rechazo que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional y que sigue permeando a quien sea postulado por estas siglas debido a los altos negativos que como herencia dejó el expresidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado.

Tampoco hay que olvidar el efecto AMLO en la elección del 2018, que llevó a posiciones de elección popular a la mayoría de los candidatos morenistas, a pesar de que muchos de ellos eran poco conocidos, dejando como resultado para Morena el triunfo de su fórmula al Senado, las siete diputaciones federales que se jugaron en las urnas, la mayoría en el Congreso local y siete de las 18 presidencias municipales, entre ellas las cuatro más pobladas: Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.

Aun con esas desventajas, Ordaz Coppel resultó el gobernador del país mejor evaluado, de acuerdo con un sondeo de México Elige realizado en Facebook a personas mayores de 18 años, en donde salió con una aprobación del 72.1 por ciento [https://bit.ly/2XZzYQ0].

De acuerdo con analistas como Luis Enrique Ramírez y Héctor Ponce Tizoc, se ha mencionado que al mandatario estatal se le ha visto muy activo y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso más que a algunos alcaldes morenistas. Pero es evidente que los sinaloenses —y así lo refleja la encuesta de EL DEBATE— no votarían nuevamente por él, aun cuando en 2016 lo avalaron por encima de las demás opciones, con el 41.73 por ciento de los votos.

Este estudio también confirma la exigencia de los sinaloenses a la hora de evaluar el desempeño de Quirino Ordaz en rubros como seguridad pública, combate a la corrupción, obras públicas, educación, salud, empleo y combate a la pobreza [pregunta 1].

Mayor exigencia en desempeño

El combate a la corrupción es el tema peor calificado. En Mazatlán, la tierra del gobernador, le concedieron un 4.46; seguido de Culiacán, con 5.23; y Guasave, con 5.3. Solo en Ahome y Salvador Alvarado lo calificaron con 6.21 y 6.13 puntos, respectivamente.

Pareciera que el tema de la corrupción —la bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador— sigue pesando para los políticos del PRI, a pesar de que a Ordaz Coppel en su primer año de Gobierno le aprobaron una iniciativa para convertir el peculado, el cohecho y el abuso de autoridad en delitos graves, además de iniciar la conformación del sistema anticorrupción y llevar a juicio en su Administración a varios exfuncionarios estatales por presuntas irregularidades.

Pero un factor que le jugó en contra fue el escándalo derivado de los colchones en mal estado entregados a familias afectadas por la depresión tropical 19-E en septiembre del 2018 [vea la nota aquí: http://cort.as/-BpBE].

El talón de Aquiles

La seguridad es el segundo rubro con calificaciones más bajas, de acuerdo con la encuesta, sobre todo en Culiacán y Mazatlán, municipios que suelen concentrar la mayoría de los delitos del fuero común. Aquí les otorgaron un 5.22 y 5.73, respectivamente, a pesar de que cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que en marzo la tendencia en homicidios y robo de vehículos registraba una baja y había contribuido a sacar a Sinaloa de entre los diez estados más violentos del país [https://bit.ly/2ZHfAVg].

Las únicas calificaciones aprobatorias, pero bajas, las concedieron en Guasave (6.45), Ahome (6.20) y Salvador Alvarado (6.13).

Precisamente, en seguridad, el gobernador destacó en su segundo informe de labores la inversión para la compra de más de 270 patrullas, la instalación de cámaras de videovigilancia y la cristalización de obras como el complejo militar El Sauz.

Obras públicas

A pesar de que en sus primeros dos años de Gobierno Quirino afirmó haber invertido 12 mil millones de pesos en obra pública, Culiacán es el único municipio donde le otorgan una calificación reprobatoria al gobernador (5.98) en este rubro, lo que podría atribuirse a que desde el inicio de la Administración estatal se cuestionó el enfoque de la inversión hacia Mazatlán, que se preparaba para el Tianguis Turístico 2018.

En la capital hoy se trabaja en obras como la ampliación a seis carriles del bulevar Rolando Arjona y el nuevo libramiento al aeropuerto, pero la percepción es de insuficiencia.

Los habitantes de Mazatlán tampoco parecen estar satisfechos, pues a pesar de la remodelación del Centro Histórico y de inversiones como el Parque Central, la remodelación del estadio de beisbol y la construcción de uno nuevo para futbol profesional, la calificación por su desempeño fue de 6.80 en el mismo tenor.

En Ahome, donde los habitantes entrevistados le otorgaron un 6.44, el mandatario estatal ha estado muy activo y cercano al alcalde Guillermo Chapman. En este municipio, recientemente Ordaz Coppel inició la rehabilitación de colectores sanitarios en Degollado, Niños Héroes y Zacatecas, obras prometidas tras las inundaciones el año pasado, además de la modernización con 500 millones de pesos de la carretera que comunica Los Mochis con Topolobampo.

Guasave y Salvador son los únicos lugares donde la calificación es superior al 7: 7.13 y 7.11, respectivamente. En la primera municipalidad, los habitantes agradecen la inversión en el dren San Joachín y otras obras carreteras; y en la región del Évora siempre se ha visto como un respaldo para el alcalde Carlo Mario Ortiz a la hora de repartir recursos para obras.

Los rubros mejor calificados para Ordaz Coppel son educación y salud. En el primero destacan las evaluaciones de 7.59 en Guasave, 7.33 en Salvador Alvarado y la de 7.27 en Ahome [gráfico 1].

En esta área en septiembre pasado llegó como relevo Juan Alfonso Mejía, quien ha mantenido una relación más estrecha con alumnos, padres y maestros, además de ser un rostro nuevo en la Administración pública, contribuyendo a una mejor percepción para Quirino.

No obstante, en Culiacán y Mazatlán, donde han sido constantes las manifestaciones de maestros sindicalizados inconformes, las calificaciones son de 6.39 y 6.87, en ese orden [pregunta 1].

En salud, Ahome y Guasave superan el 7; mientras que en Culiacán, Mazatlán y Salvador Alvarado oscila entre 6.18 y 6.76. Casualmente, en la capital y el puerto se han concentrado las inversiones más cuantiosas: el Hospital Pediátrico, los hospitales generales de ambos municipios, el Hospital de la Mujer en Culiacán y la construcción del Centro para Débiles Visuales y el Centro de Rehabilitación en Mazatlán, por citar algunos.

En cuanto a atributos, en una escala de calificaciones del uno al diez, y en donde se midió su capacidad para resolver problemas, la cercanía con la gente, la honradez, el liderazgo y la popularidad, en esta última el mandatario salió mejor librado, ya que, a excepción de Culiacán (6.36), en el resto de los municipios superó el 7: Mazatlán (7.14), Guasave (7.56), Salvador Alvarado (7.22) y Ahome (7.29. Las cifras fueron muy similares a las obtenidas el año pasado [pregunta 3].

En capacidad para resolver problemas, los culiacanenses lo reprobaron (5.59), en Guasave obtuvo 6.88, en Ahome 6.58, en Mazatlán 6.48 y en Salvador Alvarado 6.49.

Aunque con cifras ligeramente más bajas a las del año pasado, en Guasave, Ahome, Mazatlán y Salvador Alvarado aprueban esta vez al gobernador en todos sus atributos. En Culiacán reprueba todo, excepto popularidad.

No hay que olvidar que en los últimos meses el gobernador ha estado más activo en todo el estado.

Percepción

En la evaluación por rubro, Ordaz Coppel resulta peor calificado en Culiacán en combate a pobreza, obras, empleo, educación, salud, seguridad pública y combate a la corrupción. Solo en Mazatlán, en este último renglón obtiene la peor nota, que es de 4.46, a pesar de ser su tierra natal.

Otro asunto que ha destacado y ha sido un problema para su Gobierno fue el escándalo de los colchones en mal estado entregados a víctimas de la depresión tropical 19-E en 2018, caso que aún no ha sido esclarecido.

Solo en Guasave vieron a Quirino como opción política

De los habitantes de los cinco municipios consultados, esta vez solo los de Guasave renovarían su voto de confianza por Quirino Ordaz Coppel, de presentarse nuevamente en las urnas.

No obstante, el número de guasavenses que lo elegirían disminuyó ligeramente desde la medición de noviembre del 2018, al pasar de 50.50 por ciento de aprobación, a 49.39 por ciento.

Mazatlán resaltó, ya que en noviembre del 2018 Ordaz tuvo 48.29 puntos de preferencia. La gente indicaba que volvería a votar por él; sin embargo, en la medición nueva la situación se revirtió a 48.12 por ciento de la ciudadanía que indica que no volvería a votar por él.

El rechazo también se incrementó en la capital de Sinaloa y en Salvador Alvarado; mientras que en Ahome bajó, pero de igual forma se mantiene la tendencia.

A excepción de Culiacán, el resto aprueba atributos del gobernador

Respecto a la evaluación publicada el 6 de noviembre del 2018, esta vez la calificación que otorgó la población a Ordaz Coppel en lo concerniente al liderazgo disminuyó en los cinco municipios consultados, como se ve en la gráfica. En Culiacán, la opinión se decantó hacia una percepción débil en liderazgo del gobernador (5.74 puntos).

En el aspecto de la popularidad, Guasave fue el único municipio donde aumentó ligeramente la aceptación del gobernante, al pasar de 7.51 puntos en noviembre del 2018, a 7.56 para el primer trimestre del 2019.

La capital sinaloense nuevamente dotó al mandatario de la menor calificación en su capacidad para resolver problemas (5.59), al mismo tiempo que la percepción de honradez hacia él fue reprobada por los culiacanenses y la cercanía con la ciudadanía.

Metodología

EL DEBATE aplicó 1200 cuestionarios a ciudadanos mayores de 18 años de forma directa en 120 secciones electorales seleccionadas por sorteo, distribuidas en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado, siguiendo la proporción urbana y rural para un total de 240 entrevistas por municipio.

La conformación de rangos para sexo y edad se generó atendiendo a un aproximado de la estadística registrada por la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), quedando un 46.60 % de hombres y un 53.40 % de mujeres. Las edades van de los 18 a los 29 años con un 41 %; de 30 a 49 años, un 37.50 %; de 50 a 69 años, un 20.50 %; y de 70 o más edad con un .90 %.

La información se levantó los días 27 de marzo hasta el 7 de abril del 2019. La muestra para la evaluación de los Gobiernos federal, estatal y probables contendientes al Gobierno de Sinaloa tiene un margen de error de +/-2 %; y la muestra para los municipios y la evaluación de los presidentes municipales es de un +/-5 %, tomando como referencia un total de 240 entrevistas por municipio.

Asimismo, ambas muestras cuentan con un nivel de confianza del 95 %.

Coordinadores: Refugio Gaxiola y Javier Mezta: refugio.gaxiola@debate.com.mx y javier.mezta@debate.com.mx.

Lugares donde se aplicaron las encuestas. Fuente: El Debate

Mapa

La información se levantó a través de dispositivos electrónicos, quedando registrado el lugar donde se hizo la entrevista. En el mapa se visualizan los puntos que se visitaron en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado.