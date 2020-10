Muñoz Ledo: Mario Delgado gastó 150 veces más que yo en campaña de Morena

México.- Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que su contrincante, el diputado Mario Delgado, gastó 150 veces más que él en la campaña por la presidencia del partido.

Muñoz Ledo se ha posicionado como uno de los principales candidatos a a dirigir Morena, por lo que prevé comenzar una breve gira por los estados de la República para ganar votos de loss adeptos al partido.

El candidato de 87 años, había realizado hasta el momento una precampaña a través de redes sociales, con diferentes videos y mensajes propagandísticos, a diferencia de otros candidatos como Alejandro Rojas y Mario Moreno. Este último es uno de sus principales contrincantes.

En entrevista para El Heraldo de México, Porfirio Muñoz Ledo aseguró que durante su campaña Delgado ha invertido más que otro candidato durante sus giras para obtener votos a la presidencia de Morena.

No es mala persona pero hay intereses políticos diferentes, se gastó 150 veces más que yo, pues no use más que propaganda digital, esto va a hacer el primer partido digital en la historia (...) Jugamos con la innovación y tecnología nos salió muy bien”, mencionó en la entrevista.