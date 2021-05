Muñoz Ledo afirma que el TEPJF le dio la razón y se reelegirá como diputado federal

CDMX.- Este domingo 2 de mayo el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, Porfirio Muñoz Ledo dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y tiene la puerta abierta para reelegirse en el puesto.

El legislador presentó una controversia contra la determinación de Morena que, "de manera artera" lo dejó fuera de la lista de candidatos a la reelección. Explicó que el TEPJF concluyó que nadie se inscribió para el puesto, por lo que dijo, no tiene contendiente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Dijeron que no me había inscrito. Aquí la sentencia dice que nadie se inscribió, incluyendo al propio coordinador de la bancada (…), ya gané, no tengo contendiente, seré diputado federal".

Leer más: VIDEO en vivo: Primer debate de los candidatos a la gubernatura de Zacatecas

Muñoz Ledo detalló que el siguiente paso es continuar con el procedimiento para acceder de nuevo a su derecho de reelección diputado federal, porque, agregó, cabe posibilidad de que sigan las presiones en su contra.

El legislador dijo que la determinación del tribunal deja revocada lo dicho por la Comisión de Honestidad y Justicia, que dio por vencido el plazo para registro de candidatos a relección en la Cámara baja.

Además, dijo que la comisión actualmente es de "Deshonor e Injusticia", pero aún así se mantendrá en la contienda para ayudar a los mexicanos. Concluyó que habrá problemas más grandes si no siguen la determinación del TEPJF.

Leer más: Eclipse total Luna Llena de Sangre: ¿Cuándo y cómo verlo en México?