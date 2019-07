Muñoz Ledo en contra de las medidas migratorias de AMLO

Ciudad de México.- Porfirio Muñoz Ledo (Morena), Presidente de la Cámara de Diputados, se manifestó en contra de que “se viole la Constitución, abiertamente, el artículo 11”, con las medidas en materia de migración ejecutadas por el Gobierno federal.

“México, como todos, es un país de migraciones, y va a seguir por toda la historia”, señaló el legislador en declaraciones a la prensa, luego de inaugurar la exposición: “Porfirio Muñoz Ledo. Su tiempo, su vida, su visión”, que se exhibe en el Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, ubicado en el Palacio de San Lázaro.

Aseguró que “nada es más delicado que la migración”, por lo que las decisiones que se tomen al respecto deben ser con inteligencia.

Ayúdanos. Da click en la estrella de Google Noticias y síguenos

El diputado también fue consultado sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, luego de la reunión que estableció con el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón.

Respecto de ello, indicó que cada funcionario dio declaraciones contrarias, por ello “ya no entendemos”. “Uno dijo que ya se había aceptado el plan migratorio de los Estados Unidos, que es todo deportaciones, no paso por la frontera del norte, no paso por la frontera sur”.

Acompáñenme en estos momentos en la “Exposición: Porfirio Muñoz Ledo. Su tiempo, su vida, su visión”.



EN VIVO: https://t.co/PrXAjJBk0c pic.twitter.com/mWGjTImUVh — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) July 23, 2019

El líder parlamentario recordó que Estados Unidos es el país que más “visiblemente” se ha constituido por la migración.

En otro tema, al ser consultado sobre qué desea ver cristalizado en el país, Muñoz Ledo dijo que “la próxima presidenta de México sea una mujer, me parece que es muy importante para la igualdad “

Comentó que en esta legislatura se realizaron reformas a favor de los derechos políticos de las mujeres, la cual “fue muy buena, pero limitada a la paridad de género en los cargos públicos”.

Felipe Calderón comparte imagen de migrante llorando con su hijo

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa criticó al gobierno de México por impedir que los migrantes centroamericanos crucen hacia la frontera con Estados Unidos, y externó su desacuerdo a la política migratoria con la imagen de la mujer de nacionalidad guatemalteca que abraza a su pequeño hijo, mientras le suplica a un elemento de la Guardia Nacional que la deje llegar a territorio norteamericano.

La foto se ha convertido en viral y ha generado diversos comentarios ante la situación que viven cientos de personas que buscan llegar a territorio norteamericano, en busca de una mejor vida, en donde Calderón muestra con la imagen la crudeza que enfrentan los migrantes al pasar por México.