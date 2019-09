Muñoz Ledo: la CNTE ya legisla y tiene 40 diputados en San Lázaro

Ciudad de México.-La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya legisla y tiene 40 diputados en San Lázaro, que hasta algunos forman parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, porque que considero que el bloqueo a las instalaciones de San Lázaro "hay gato encerrado", señaló el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

En su opinión, comentó que debe haber diálogo con los manifestantes pertenecientes a la CNTE que bloquearon los accesos de la Cámara y se tienen que utilizar como armas las leyes y la Constitución para atender estos conflictos.

Lo anterior, al ser consultado por la prensa sobre los bloqueos a los accesos de la Cámara de Diputados que realizó esta mañana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El legislador reconoció que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Laura Rojas Hernández (PAN), “está actuando con una gran precisión como representante de la Cámara. Estoy en diálogo con ella, es una mujer muy madura y serena”.

El legislador recordó que la CNTE es el grupo social que tienen mayor representación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo alrededor de 40 legisladores, y algunos son parte de la Comisión de Educación.

“Lo que procede es el diálogo, si no quieren diálogo pues yo no entiendo. Es el único grupo social que tiene representantes en la Cámara de Diputados, el único. Creo que tienen 40 diputados, eso es excepcional y ya quisieran unos tener 40 diputados. Ellos hacen las leyes, se dialoga, muchos están en la Comisión de Educación, entonces hay una representación, no hay una negativa al diálogo”, subrayó.

“Aquí hay gato encerrado; por qué toman la Cámara. Aquí procede, la seguridad de la ciudad está en la Constitución de la Ciudad de México, que cuando se atacan oficinas públicas se garantice la seguridad”, aseveró.

Muñoz Ledo añadió que “la ley no permite que se tomen oficinas públicas, incluso, en última instancia, leánse la Ley de la Guardia Nacional, está exactamente para estos casos”.

