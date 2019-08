Muñoz Ledo se queja del acoso de la derecha en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.-Al desestimar la amenaza del Partido Acción Nacional (PAN) de declararse en parálisis legistiva, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Dipitados, Porfirio Muñoz Ledo se pronunció que dentro de San Lázaro sigan predominando las fuerzas progresistas, porque "por todos lados sentimos apremios, acosos, la derecha nunca duerme, y cuando duerme, le gusta arrebatar”.

Destacó que esas fuerzas progresistas deben de hacer un frente parlamentario a la amenaza de la derecha.

Comentó que, a unos días de que se elija la presidencia de la Mesa Directiva y comience el segundo año de la LXIV Legislatura, “si los ánimos se exacerban, no es la primera vez que esta Cámara tiene momentos tensionales, seguramente los va a tener el fin de semana, pero para eso estamos aquí unidos para hacer frente, parlamentariamente, a la amenaza de la derecha”.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Consultado sobre qué sucederá si no se llega a los acuerdos necesarios para integrar la Mesa Directiva, Muñoz Ledo afirmó que la Cámara no tiene porqué caer en una parálisis legislativa, “si ellos (la oposición) quieren declararse en paro, pues que lo hagan. Yo no creo que lleguen muy lejos, porque son una clara minoría”.

En su opinión, la derecha “ha sido golpista durante toda su historia, es inseparable del golpismo”; no obstante “este es el único país del mundo en el último año, en el que ganó una mayoría, absoluta y de izquierda, entonces no somos cualquier país, no es cualquier momento, ahí si nos vamos a poner firmes””

“He visto cientos de tomas de tribuna, la mayor parte las hemos hecho nosotros, las tribunas se toman y destoman, eso no para la acción legislativa”.

Asistí a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario PT (@DiputadosPTLXIV). Es indispensable que siga la fuerza y la unidad. No debemos perder de vista que este es el único país del mundo -en el último año- en que ganó una mayoría absoluta de izquierda. pic.twitter.com/LXjJ6Yjs21 — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) August 27, 2019

Las tomas de tribuna son cosas físicas. Nosotros estamos peleando políticamente no simbología estridente. Estamos contra la estridencia y contra cualquier forma de golpismo.

Muñoz Ledo consideró que la reunión del lunes entre coordinadores de las bancadas del PAN, PRI y MC, es parte de la vida parlamentaria; “eso no quiere decir que haya ningún juramento, ni pacto de sangre, ni alianza secreta”

En la Cámara de Diputado existe el parlamento abierto lo que significa que todos los días hay diálogo entre todos los partidos, “todo mundo platica con todo mundo, pero de ahí a que atribuyan, como algunos diarios lo hacen, que hay un acuerdo, pues lo tienen que hacer público quienes se reunieron”.

Durante su intervención en la plenaria, Muñoz Ledo recordó a los legisladores petistas que aún hay muchas tareas pendientes para el periodo ordinario de sesiones que iniciará este domingo primero de septiembre.

Personalmente, recordó, ha presentado una iniciativa de reforma constitucional en materia de municipalismo, y otra sobre los derechos de las mujeres –la cual ya se encuentra en la comisión de Igualdad de Género. Adelantó que trabaja una propuesta respecto de política exterior de Estado.

Subrayó que falta expedir las leyes secundarias de la reforma educativa, lo cual no será fácil.

De igual forma, Muñoz Ledo informó a los diputados que “se acaban de descubrir 17 amparos pedidos por bufetes del partido de la derecha contra la Cámara de Diputados”, los cuales “ya se están contestando”.

“Yo no puedo imaginar que un presidente, una mesa coordinada por el partido que deposito los amparos vaya a contestarlos para defender a la Cámara. Ese solo hecho creo que debería llevar a ciertas conclusiones”, apuntó.