Muñoz Ledo: serio revés de Morena en elecciones de Hidalgo y Coahuila

Ciudad de México.- Los resultados de las elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila muestran "un serio retroceso" del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que si Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no fuera el Presidente de México hubiera revertido la situación que ahora enfrenta este instituto político en ambas entidades, afirmó el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia nacional de Morena.

Una de las observaciones que realiza el político de 87 años que de acuerdo a su experiencia faltó organización en este partido político, situación que ha sido señalada por el exaspirante a la secretaria general de Morena, Antonio Attolini quien este domingo expresó que habían dejado solos a los candidatos morenistas en Coahuila.

Recordó a AMLO y el trabajo que siempre lo caracterizó para ganar elecciones y recordó que la fórmula es hacer campaña para lograr el triunfo en las elecciones, que definitivamente destacó que por eso perdió Morena.

En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo expresa el análisis de los resultados de la contienda electoral de este domingo 18 de octubre y precisó lo siguiente: "Las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés para nuestro partido. Demuestran que necesitamos un partido sólido y organizado".

Y plantea que "Urge la reorganización de MORENA como lo he propuesto", ante los resultados que no favorecieron a este instituto político.

Por su parte, el PRI afirma que los resultados de la elección en Coahuila e Hidalgo son un parteaguas para dejar claro que está listo y está de regreso, afirmó el presidente nacional de este instituto político, Alejandro Moreno, al ratificar el triunfo contundente del tricolor en los 16 distritos de esta entidad y en al menos 32 municipios hidalguenses, incluidos Pachuca, Mineral de la Reforma y Tepeji.

En Hidalgo, dijo “nos fue extraordinariamente bien”, ya que de gobernar en 16 municipios, el PRI detentará ahora al menos 32 ayuntamientos. Precisó que toda la zona metropolitana de Pachuca, la ganó el PRI, de acuerdo con los últimos datos preliminares de la elección.

Respecto a Coahuila, el presidente del PRI estatal, Rodrigo Fuentes Ávila celebró que con la información oficial del PREP del Instituto Estatal Electoral de esta entidad, los números son más que claros, y se confirma el “carro completo” de este instituto político; 16 de 16 distritos ganados; “y todo Coahuila se pinta de verde, prácticamente”.

Ante estos resultados no favorecedores a Morena, su dirigente nacional Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó los resultados preliminares de este domingo, luego de que el PRI se declarara vencedor de las elecciones de Coahuila e Hidalgo.

Ramírez Cuéllar aseguró a través de sus redes sociales que Morena aún está revisando las actas de la reunión y la información que llega a los institutos electorales, y además agregó: "Estamos en la competencia en la mayoría de los distritos de Coahuila y varios municipios de Hidalgo", fueron sus comentarios.

También se sumó el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés con relación a los resultados de Morena y expresó: "quedó claro que para que las cosas cambien, no basta protestar, hay que ir a votar, y en este proceso electoral de Coahuila e Hidalgo lamentablemente triunfó el abstencionismo, el gasto electoral disfrazado de política social y el miedo a contraer el Covid, hecho que representa un enorme reto para la democracia y para el proceso electoral 2021.



Acción Nacional lamenta la baja participación ciudadana registrada en ambos estados, porque representa un enorme reto de la democracia mexicana. En todo momento pedimos a los institutos electorales locales una campaña fuerte de promoción del voto y de difusión del día de la elección, lo que evidentemente nunca ocurrió.



Sin embargo, agradecemos especialmente a quienes nos brindaron su confianza al votar de manera libre por nosotros y a todos aquellos que cumplieron con su compromiso democrático de participar en la jornada electoral de este domingo.



Nosotros como partido lo advertimos desde hace varias semanas atrás que, si no existía una campaña de difusión por parte del Instituto Nacional Electoral, tanto de la elección como de la seguridad sanitaria de los votantes para evitar contagios, mucha gente no se presentaría a votar, porque tal vez en 30 días de campaña no se enteraría siquiera que había proceso electoral, sino solamente las clientelas electorales movilizadas por los partidos gobernantes, como lamentablemente ocurrió, indicó.

El próximo año tendremos las elecciones más grandes de la historia y a la vez las más complicadas por la problemática de crisis sanitaria y económica que enfrentamos.



Al mismo tiempo, el dirigente nacional señaló que los resultados nos obligan a redoblar el paso, no sólo a los panistas, sino a todos los ciudadanos conscientes y comprometidos con la democracia.



Ante el asedio del gobierno contra la democracia, las instituciones, ante la incapacidad e ineptitud en el manejo de la crisis de salud, económica y de seguridad, es evidente que ya no hay espacio para la pasividad, el disimulo y la indolencia. Queda claro que no basta protestar, hay que ir a votar. No pasemos por alto que los enemigos de la democracia hoy están en el gobierno y que cuando no votamos, quien nos mal gobierna gana, concluyó.