Muñoz Ledo tendrá la edad pero tú lo pendej*: Vicente Fox se va contra AMLO por acusaciones de narco-estado

México.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada arremetió contra AMLO, luego de que este último asegurara que es por la “edad” que el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo lo acusara de tener neos con el narcotráfico.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox indicó que si bien, Muñoz Ledo tenía una edad avanzada, era el presidente Andrés Manuel López Obrador quien tenía “lo pendejo”, defendiendo al exdiputado.

“El tendrá la edad, pero tú lo pendejo!”, escribió Fox junto a una nota sobre las declaraciones de AMLO hacia Muñoz Ledo.

¿Qué dijo AMLO?

Y es que AMLO no sólo llamó viejo a Porfirio Muñoz, sino que también indicó que era un “corriente y vulgar” por asegurar que tenía relación con grupos delictivos.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento porque por ejemplo el licenciado Muñoz Ledo, me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, es un juicio si fundamento, temerario”, declaró el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel trajo a colación los señalamientos del exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, grupo delictivo encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“El señor Labastida, pero además sin ninguna prueba (…) yo creo que es un asunto de nostalgia y de la edad”, agregó.

AMLO no sólo arremetió contra actores políticos sino también contra periodistas, mencionando a la conductora Carmen Aristegui, lamentando que esta haya difundido información en contra de su gobierno.

“Lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Cedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto”, mencionó el mandatario federal”, puntualizó.