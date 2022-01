"Muy clarito y en dos idiomas", Víctor Trujillo sobre perjuicios de reforma eléctrica

México.- El actor y crítico Víctor Trujillo arremetió contra la reforma eléctrica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos a México.

Compartiendo una publicación hecha en las redes sociales de la Embajada de USA en la república mexicana, Trujillo refirió: "muy clarito y en dos idiomas, para que luego no complains que no te tell you".

Víctor Trujillo se va contra la reforma eléctrica de AMLO/Fuente: Twitter @V_TrujilloM

Ello al hacer alusión al mensaje posteado por la representación diplomática estadounidense en territorio nacional, la cual señaló, tomando las palabras de Jennifer Granholm, que en cada una de las reuniones que la funcionaria de la administración Biden-Harris tuvo con servidores públicos de México, había manifestado las preocupaciones sobre el posible impacto negativo de la iniciativa de enmienda constitucional en materia energética.

"En cada reunión, transmitimos expresamente las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México, a la inversión privada estadounidense en México", indicó la Embajada de USA mediante Twitter.

El día de ayer, la secretaria de Energía de Estados Unidos sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluido en ellas la que sostuvo con el mandatario federal.

Un día antes, senadores demócratas de USA instaron a la funcionaria a que manifestara el rechazo que genera la reforma eléctrica propuesta por el jefe de Estado mexicano, señalando los perjuicios en materia ecológica y la trasgresión a estipulados determinados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al tiempo, exhortaron al presidente Joe Biden a que expresara con mayor "fuerza" las preocupaciones que embargan al país vecino del norte sobre la agenda energética mexicana, la cual prioriza los combustibles fósiles por sobre las energías limpias.

“Instamos a la administración Biden a expresar con más fuerza las preocupaciones sobre la agenda perjudicial de combustibles fósiles de Obrador. Informes públicos indican que el presidente López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema, como indiferencia o tácito a la aprobación de la decisión de su gobierno, de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre renovables energía”, puntualizaron.