¡Muy sonriente! AMLO escucha a Silvio Rodríguez junto a Beatriz Gutiérrez (VIDEO)

CDMX.- La tarde de este domingo 21 de noviembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un video en el cual se le ve circular por calles de la Ciudad de México (CDMX) acompañado de una conductora.

"Con una conductora extraordinaria como Beatriz y escuchando a Silvio", dijo.

El fundador de Morena grabó el material con actitud positiva y una gran sonrisa, mientras en las bocinas del automóvil sonaba la canción "Alabanzas" de Silvio Rodríguez. La persona que lo acompañaba conduciendo era su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

"Por la avenida 20 de noviembre, llegando", dijo el mandatario sobre su ubicación. En ese momento volteó la cámara de su teléfono celular para grabar la vialidad.

Durante el clip Gutiérrez Müller adoptó una actitud relajada, moviendo la cabeza al ritmo de la música, sonriendo y saludando de frente a la cámara.

"Quien ayer me daba un beso, ahora me trata de usted. Yo no quiero aprender eso, yo no quiero aprender eso ni al derecho ni al revés", fue el fragmento de la canción grabado por AMLO.