México no presentó contrapropuesta en tema agro del TLCAN

México.- Por considerarlas inviables México no presentó contrapropuestas al tema agropecuario ni a reglas de origen para el sector automotriz, durante la Quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo el coordinador del Cuarto de Junto del sector privado, Moisés Kalach.

Moisés Kalach. Foto: El Universal.

En el caso de la propuesta estadounidense de que las exportaciones agropecuarias sólo se hagan cuando en el otro país no es temporada de cosecha, “no hay contrapropuesta, se aporta información". No hay planteamiento porque simplemente no se puede.

Para el planteamiento de Estados Unidos (EU) de que se acabe el tratado al quinto año de vigencia, denominado cláusula sunset, Kalach dijo que “la propuesta es que no haya muerte súbita”, pero que si se revise al quinto año.

Añadió qué hay avances en las mesas de telecomunicaciones, mejora regulatoria y medidas sanitarias y fitosanitarias, pero será hasta mañana cuando se evalúe si pueden cerrar o no.

Para Kalach la posibilidad de que se acabe el tratado sigue. “Tenemos el mismo riesgo que teníamos antes. El tema político ha bajado la presión, pero también está el tema de reforma tributaria en Estados Unidos”, expuso.

La discusión de incrementar el contenido estadounidense y norteamericano de los automóviles armados en la región del TLCAN y el planteamiento de terminar con el acuerdo al quinto año, a menos que pidan su continuidad las partes, se abordó a nivel técnico este domingo, sin que se llegaran a acuerdos, según fuentes ligadas a las negociaciones.

Para los canadienses y mexicanos hay propuestas estadounidenses que son inviables que no podrían seguir adelante por inaceptables, como es el caso de la cláusula de terminación, desaparición de los mecanismos de solución de controversias o el aumentar las reglas de origen de autos para que la mitad de insumos sea estadounidense.

Foto: AFP

Durante la Quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se supo que a Canadá le pareció pertinente el planteamiento de México de hacer un análisis quinquenal del convenio comercial, sin que haya “una muerte súbita”.

De acuerdo a fuentes que pidieron el anonimato, los negociadores mexicanos como canadienses plantearon a los estadounidenses que la cláusula de terminación del acuerdo al quinto año afectará a los tres países.

Este domingo cuestionaron el tema de las reglas de origen, porque si bien, por un lado está el aumento del contenido regional de 62.5% a 85% el otro problema es que Estados Unidos quiere que la mitad, es decir el 50% sean piezas estadounidenses, lo que consideran inaceptable Canadá y México.

Sin embargo, no se esperaban grandes respuestas en este día, sino que solamente se trata de discusiones técnicas que seguirán en diciembre próximo en la ronda de medio camino.

Foto: AP

EU plantea propuestas inaceptables en renegociación

Las propuestas “inaceptables” para México y Canadá planteadas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el gobierno estadounidense difícilmente se modificarán, luego de que ayer se incluyeron en el nuevo documento de objetivos del proceso de modernización del acuerdo, divulgado por el país vecino.

Las propuestas tienen que ver con temas como inversión, agricultura y solución de controversias, así como en materia de reglas de origen y compras de gobierno, entre otros temas.

El representante comercial de Estados Unidos (EU), Robert Lighthizer, publicó el resumen actualizado de los objetivos de negociación. Es la primera vez que la Oficina de Representación Comercial de EU emite una revisión de los objetivos de negociación. “Los nuevos objetivos actualizan a los del 17 de julio de 2017”, dijo.

Lighthizer expuso que el objetivo es “modernizar y balancear el TLCAN para servir los intereses de nuestros trabajadores, agricultores, ganaderos y empresarios”.

El texto se emitió el día en el que dio inicio formalmente la quinta ronda de renegociación, la cual se realiza en la Ciudad de México hasta el próximo martes.

Integrantes de las mesas de negociaciones.

El jefe negociador de Canadá, Steve Verhoul, dijo que las negociaciones son un “reto”, puesto que la renegociación tiene un largo camino. Añadió que empieza la ronda, por lo que “es muy temprano para decir algo”.

El coordinador del Cuarto de Junto que conformó el sector privado mexicano para seguir la renegociación, Moisés Kalach, expuso que en Estados Unidos se ve mayor apoyo del sector privado al TLCAN, como recientemente lo hicieron empresas petroleras que enviaron una carta al gobierno de Trump para pedir que no termine el pacto.

El presidente del sindicato canadiense Unifor, Jerry Dias, dijo que EU mantiene una posición inflexible con su propuesta de eliminar el capítulo 19, referente a la solución de diferencias comerciales por subsidios y por dumping, lo que podría significar una ruptura, puesto que el planteamiento no será aceptado por Canadá.

