¡NO al monopolio! Lilly Téllez se postula en contra de la reforma energética de AMLO

México.- Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional se postuló en contra de la aprobación de la reforma energética de AMLO, pues rechaza la formación de monopolios y apagones en México.

En su cuenta oficial de Twitter, la senadora del PAN llama a rechazar la aprobación de la reforma energética de AMLO, pues entre otras cosas, fortalece la posición en el mercado de la Comisión Federal de Electricidad, otorgándole el 56% del mercado y dejando el 44% restante a empresas privadas.

Aunque también toca el tema de la nacionalización del litio, la senadora Lilly Téllez omitió opinar al respecto en Twitter, pese a que hay yacimientos de este mineral en el estado de Sonora, de donde es originaria.

"NO a enfermedades, NO a la destrucción del medio ambiente, NO a la muerte de animales, NO más pobres, NO a la escasez, NO a los apagones, NO al monopolio, NO más poder al gobierno y menos libertad de ciudadanos, NO a la DEFORMA Energética de AMLO", publicó en Twitter Lilly Téllez sobre la reforma energética de AMLO.

Cabe señalar que esta iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, es de nivel constitucional, por lo que deberán ser dos terceras partes de la Cámara de Diputados, quienes voten a favor, para que se convierta en ley.

Qué dice Marko Cortes sobre la reforma energética de AMLO

Será la Cámara de Diputados la que votará la reforma energética de AMLO, donde también hay diputados federales pertenecientes al Partido Acción Nacional, donde Lilly Téllez no tiene autoridad alguna, por lo que su tuit es a final de cuentas una opinión y respaldo al líder del PAN, quien ya afirmó los legisladores votaran en contra de la iniciativa.

"No vamos apoyar ninguna reforma que provoque ningún tipo de retroceso. Vemos con mucha preocupación la propuesta de Reforma Eléctrica porque está cerrando la puerta a las energías limpias y busca cancelar los contratos que ya estaban", afirmó Marko Cortes, líder del PAN, sobre la reforma energética de AMLO, a Ciro Gómez Leyva.

También se debe indicar que no es la primera vez que Lilly Téllez se posiciona en contra de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como militante del PAN, ahora es una política de oposición al Gobierno Federal.

La senadora comenzó a militar en el PAN luego de abandonar el partido político Morena, fundado por AMLO, el cual dejó después de que fuera Morena el partido que la llevó a la Cámara de Senadores.