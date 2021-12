Nada es peor que el manejo de la salud por el gobierno de AMLO: Loret de Mola

"Este es un gobierno que de un plumazo decidió desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el Insabi. Resultado: 15 millones de personas dejaron de tener Seguro Popular y no tienen Insabi. ¿Por qué pasó eso? Porque no planearon", aseveró el periodista.

"No perdamos de vista que este es un presidente al que le renunció el director del IMSS a los seis meses de gobierno, es decir, el director del principal instituto de salud pública se fue escandalizado, vio lo que venía y prefirió no ser cómplice del desastre", expuso.

Loret señaló que el exdirector del IMSS se fue "escandalizado" y "prefirió no ser cómplice del desastre" que se avecinaba para el sector salud con el gobierno de López Obrador.

"En el gobierno de López Obrador hay muchas cosas que están mal, pero nada es peor que su manejo de la salud de los mexicanos, y no voy a empezar hablando de la pandemia, porque su fracaso en la pandemia es tan grande que ha escondido muchas otras crisis muy graves", aseveró Loret de Mola en el capítulo 66 de su noticiero en Latinus.

Raúl Durán Periodista

