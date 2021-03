¡Nada que esconder! En favor de la transparencia se pronuncia el Borrego Gándara

Sonora.- Al afirmar que está en favor de la transparencia y la solidez institucional para fortalecer el combate a la corrupción, el candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Sonora, Ernesto Gándara Camou, dijo estar dispuesto a presentar su declaración 3 de 3, pues asegura no tener nada que esconder.

En entrevista para Debate, el exalcalde de Hermosillo reconoció que en materia de transparencia siempre hay cosas que lamentar, pero insistió en la importancia de luchar contra este mal: la corrupción.

“También creo que es muy importante no solo el hecho de sancionar y perseguir a alguien que cometa una irregularidad, qué bueno que así sea, (pero) creo mucho que en el combate a la corrupción debe estar el tema de la transparencia y de la solidez institucional”.

Consideró que la llave de solución en esto es fortalecer todo lo que implique legalidad, institución y participación, acuerdos en temas de la transparencia.

A favor de presentar su 3 de 3

Cuestionado sobre si, ya como candidato, estaría a favor de presentar su declaración fiscal, patrimonial y de interés, el Borrego Gándara dijo “sí claro, lo voy a hacer en su momento, ya una vez que consolide en este tema y me registre como candidato”.

Mencionó que lo hará con mucho gusto, pues lo considera sano. “No hay nada que esconder, yo soy un ciudadano muy visto durante muchos años, saben qué he tenido, no tengo patrimonio adicional a lo que ha sido en los cargos que he tenido como servidor público, de tal manera que no tengo ningún problema”, añadió.

La transparencia es perfectible

El exsenador de la república indicó que la transparencia en el servicio público siempre es perfectible, sobre todo en el tema de las licitaciones o cuestiones más sencillas como los gastos en viáticos, cuestiones que considera deben estar al alcance de los ciudadanos.

“Yo creo mucho en la transparencia, me tocó hacerlo cuando no me lo exigía la ley, desde que fui presidente municipal teníamos página de transparencia, (…) no hacía muchos viajes, pero cuando iba a la Ciudad de México ponía ahí el boleto de avión y el hotel y si me comía un sándwich o cualquier cosa. Una de las cosas importantes, además de la austeridad con la que debe trabajar un servidor público, debe de ser total y abiertamente transparente”, aseguró.