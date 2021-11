"Nada que presumir": Loret de Mola critica caída de vacunación en México pese a surgimiento de ómicron

"La arrogancia, la soberbia, la incapacidad de admitir un error son el sello de este gobierno. Ojalá el showcito del Zócalo, organizado para saciar el ego del presidente, no se vuelva un brote de contagios", concluyó el periodista.

Loret de Mola criticó que pese a la amenaza de la variante ómicron, el presidente se empeña en realizar un evento masivo en el Zócalo capitalino por sus tres años de gobierno, recordando que al inicio de la pandemia AMLO fue "el hazmerreír internacional" al no suspender sus giras de trabajo.

Sin embargo, Loret de Mola afirma que esta situación no se debe a la falta de vacunas contra Covid-19, pues según las cifras oficiales hay 42 millones de dosis en las bodegas del gobierno federal, pero la estrategia de AMLO se resiste a vacunar a menores de edad, como en otros países. " México parece casi un país acaparador ", apuntó.

A pesar de que AMLO presume que México es uno de los países con más vacunas aplicadas en el mundo, el periodista aseguró que las cifras no son para nada presumibles, pues nuestro país ocupa el lugar 90 en la lista mundial de población vacunada, además de que sólo la mitad de los mexicanos tienen el esquema completo de vacunación.

Raúl Durán Periodista

