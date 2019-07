Nadie detendría la ampliación del mandato de Jaime Bonilla: expertos

Baja California.- Lentamente se acerca el primero de noviembre del 2019, fecha en la que el mexicoestadounidense Jaime Bonilla Valdez tomará posesión como gobernador constitucional de Baja California.

Pese a las recientes impugnaciones de distintos partidos políticos dadas en esa entidad ante la intención de extender el mandato de Bonilla Valdez, estos recursos no han prosperado debido a que no están plasmados en el Diario Oficial de Baja California.

De hecho, abundó el politólogo Iván Chavira Ramírez (integrante de la Agrupación Bajacaliforniana de Administradores Públicos y Politólogos), será el Congreso entrante, que conformaría la XXIII Legislatura, quien tendría la responsabilidad de publicar o no la modificación al periodo del mandatario: «Hasta que se publique en el Periódico Oficial, podrán hacerse las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el acto de inconstitucionalidad, por eso las realizadas hasta hoy no han procedido, porque no es todavía una reforma oficial instalada en la Constitución de Baja California».

En estas circunstancias, y debido a que el Congreso local electo de Baja California estaría dominado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el actual Ejecutivo estatal de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), ha mostrado resistencia a publicar oficialmente la modificación, aclaró Chavira, por lo que se alarga el tiempo para la publicación de la reforma y para hacer la impugnación.

En este tenor, fue el excandidato a la gubernatura de Baja California por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jaime Martínez Veloz, quien pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, incidir por el origen de Jaime Bonilla: «Martínez Veloz hizo la impugnación y solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que tome cartas en el asunto, debido a que tiene doble ciudadanía Jaime Bonilla. En los medios de comunicación se establece que Bonilla tiene nacionalidad estadounidense y mexicana, que ha participado en la política, y por ahí están tratando de impugnar la gubernatura de Jaime Bonilla».

Iván Chavira Ramírez.

EL PERFIL

Nombre: Iván Chavira Ramírez

Profesión: licenciado en administración pública y ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Baja California.

Trayectoria: ha trabajado en participación ciudadana, gobierno abierto y promoción electoral desde el 2012. Experiencia en sociedad civil y gobierno; consultor, analista y político.

Evento aislado

Por su parte, Fernando Ojesto Martínez Manzur, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que la reforma fue aprobada por el actual Congreso de Baja California, «donde no tiene mayoría en este momento Morena».

Subrayó que el proceso de la extensión del mandato de Bonilla conforma un atentado contra la estabilidad democrática de todo el país, y reiteró su confianza en la SCJN y en que se hagan valer los preceptos indicados en la Constitución Política mexicana:

«Para poder hacer una reforma electoral, se necesita hacerla noventa días antes de que empiece el proceso electoral. Lo que hicieron los diputados de Baja California es que, una vez elegido el gobernador, atentaron contra los principios democráticos y el derecho a votar de los bajacalifornianos, que salieron el primero de julio pasado a votar por un gobernador de dos años, no por un gobernador de cinco. Creo que es un evento aislado, y, por lo tanto, todos los actores políticos a nivel nacional tienen que actuar con responsabilidad. No creo que sea una estrategia para la reelección; sin embargo, hay que hacer valer el Estado de derecho a través de los recursos judiciales para que se privilegie la Constitución y nada esté por encima de ella».

Señaló que la sociedad debe estar atenta a estos intentos a nivel local para que no fructifiquen y no se repitan en otro estados o a nivel federal: «El respeto al Estado de derecho y a la democracia tendrá que ser restablecido por las autoridades competentes, y todos los actores políticos tendrán que ir en ese sentido».

Fernando Ojesto Martínez Manzur.

EL PERFIL

Nombre: Fernando Ojesto Martínez Manzur

Profesión: maestro en derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciado en derecho por la UNAM. Becario Fulbright-García Robles.

Trayectoria: se ha desempeñado como coordinador de Proyecto en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como en diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como asesor en la Misión Permanente de México ante la ONU. Ha colaborado con instituciones como el Centro de Justicia Transicional, la OEA y ONU Mujeres. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor en materia electoral.

Para entender...

Perredistas piden a SRE quitar nacionalidad a Jaime Bonilla

El excandidato del PRD al Gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores anular el certificado de nacionalidad que entregó a Jaime Bonilla en 2012. Martínez Veloz alega que el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, ha ostentado la nacionalidad estadounidense, y como tal ha ocupado cargos de elección popular en California, Estados Unidos.

El exaspirante exhibió que el 25 de junio del 2012 la Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó un certificado de nacionalidad, y en siguientes años buscó cargos de elección popular en California, en el distrito de Otay.

«Bonilla sacó un certificado de nacionalidad mexicana el 25 de junio del 2012 y siguió haciendo política en Estados Unidos», denunció Martínez Veloz.

Con información de ‘El Universal’.