¡Nadie lo frenará! Gobierno de AMLO declara al Tren Maya obra de seguridad nacional

México.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió declarar como obra de seguridad nacional al proyecto del Tren Maya, ello ante los diversos recursos de amparos que se han interpuesto contra la megaobra de la Cuarta Transformación.

Como respuesta a los recursos legales que se han presentado ante el Poder Judicial Federal en contra de las obras que integran al proyecto ferroviario de la administración federal, el gobierno mexicano las declaró como de seguridad nacional, con lo cual garantiza que ningún amparo las frene.

Abordado por los medios de comunicación, el titular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), dependencia encargada del proyecto insigne que se construye al sur de la república mexicana, dio a conocer que una declaratoria expedida por el Consejo de Seguridad Nacional determina que el Tren Maya es una obra prioritaria, al tiempo que se trata de un tema de seguridad nacional.

“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública…en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicie”, detalló Javier May, exsecretario de Bienestar.

Al cuestionarle sobre si la declaratoria violenta alguna suspensión definitiva promovida por algunos grupos ambientalistas, el funcionario federal negó que sea así, puesto que, de nueva cuenta, dejó en claro que son las Segob y la SSPC las dependencias que se están encargado de sacar adelante el proyecto ferroviario del presidente López Obrador.

Asimismo, May hizo de conocimiento público que ya se presentaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental correspondientes a los diferentes tramos de la megaobra, por lo que únicamente se está a la espera de que se "levante la suspensión", emitida por un juez federal derivado de un amparo promovido por un grupo de buzos en relación al Tramo 5 Sur.

"No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, enfatizó.